Российский депутат предложил снять ограничение на работу бань и парикмахерских

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Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором он предложил снять ограничение на работу бань и парикмахерских во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

В своем обращении парламентарий указал, что «вынужденный простой ряда организаций», временно прекративших свою деятельность из-за эпидемиологических ограничений, «создают дополнительную социальную напряженность». Петров заявил, что в первую очередь, речь идет об организациях, которые занимаются оказанием «парикмахерских, косметологических, гигиенических и банных услуг».

Депутат уведомил, что ему поступает множество обращений от граждан, которые информируют его о появлении «черного рынка парикмахерско-банно-косметических услуг». По словам чиновника, такой «порядок вещей» не способствует эффективной борьбе с распространением COVID-19.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность включения парикмахерских, ряда косметических (косметологических) заведений и бань в перечень социально важных объектов, имеющих право на работу во время карантинных мероприятий с соблюдением самых строгих санитарных мер безопасности», — отмечается в письме Петрова.

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