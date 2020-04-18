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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/512/12900512/Depositphotos_29355665_xl-2015-pic905-895x505-64395.jpg" alt="Bloomberg прогнозирует возможный дефицит кофе из-за коронавируса" /></p> <p>

В Южной Америки из-за коронавируса может возникнуть нехватка рабочих, собирающих кофейные зерна, пишет Bloomberg.

Среди причин дефицита рабочих рук агентство называет временное закрытие банков, введение санитарных норм и транспортные ограничения.

Подчеркивается, что наиболее тяжелая ситуация сложилась Бразилии, Колумбии и Перу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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