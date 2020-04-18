Звездные истории любви с трагичным концом

Скотт Иствуд и Джевел Брэнгмен

В 2014 году Скотт Иствуд, наследник актера и режиссера Клинта Иствуда, потерял любимую — девушка погибла в автомобиле из-за неисправной подушки безопасности. Джевел не соблюла дистанцию и въехала в автомобиль спереди. Конечно, это не привело бы к автокатастрофе, но из бракованной подушки безопасности вылетели металлические части, которые буквально застрелили девушку. Джевел стала одной из 11 водителей, погибших из-за неисправных подушек, после чего автомобили с подушками от недобросовестного производителя были отозваны из продажи.

Актеру до сих пор сложно вспоминать трагедию. По словам Скотта, он уже терял друзей раньше, но никогда — кого-то, с кем он был настолько близок.

Джим Керри и Катриона Уайт

В сентябре 2015 года девушка актера, 28-летняя Катриона Уайт, художница по гриму, с которой Керри встречался несколько месяцев, покончила с собой. Тело обнаружили в ее доме в Лос-Анджелесе. Катриона некоторое время не выходила на связь, поэтому друзья погибшей решили проверить, все ли в порядке. Причиной смерти стала передозировка лекарствами — рядом с телом Уайт были найдены таблетки. За пять дней до смерти девушка во второй раз рассталась с Джимом Керри, и разрыв называют одной из причин ее гибели. Другая версия — ссора с матерью, а также влияние Церкви сайентологии. Выяснилось, что незадолго до смерти Уайт проходила интенсивный курс «объективации» в рамках специальной саентологической программы Survival Rundown. Присоединиться к течению Катриону заставила затяжная депрессия, и именно из-за своего тяжелого состояния девушка так остро реагировала на неудачи.

Для актера суицид Катрионы стал ударом и шоком — он слишком поздно узнал о диагнозе своей подруги. «Она была доброй и нежной, слишком чувствительной для этой земли», — написал актер в своих соболезнованиях. Джим Керри полностью оплатил похороны, а во время церемонии прощания нес гроб.

Мерил Стрип и Джон Казале

Актер Джон Казале, звезда «Крестного отца» и «Охотника на оленей», стал первым серьезным мужчиной Мерил. Роману не помешала разница ни в возрасте, ни в популярности (40-летний актер уже активно снимался, а 27-летняя артистка с Бродвея только грезила о большом экране). Казале поспособствовал продвижению своей подруги в Голливуде, устроив ее в фильм «Джулия». Возлюбленные также вместе сыграли в драме «Охотник на оленей», которая принесла Стрип первую номинацию на «Оскар».

Карьера артистки стремительно пошла в гору, и, когда она решила ехать в Австралию на съемки сериала «Холокост», Джон не стал ей препятствовать, промолчав о своем диагнозе: врачи нашли у актера рак. Через несколько месяцев Мерил вернулась в Нью-Йорк и нашла жениха в ужасном состоянии: из-за болезни он уже не мог встать с кровати. Последние три месяца жизни Казале она не отходила от него ни на шаг.

После смерти любимого мужчины в 1978 году Мерил твердо решила ставить личную жизнь на первое место. И со следующим избранником — скульптором Доном Гаммером — все так и вышло. Супруги вырастили четырех детей вдали от вспышек камер, в северной деревушке Америки. Пара старается управляться без помощи домработниц и нянь и делит бытовые заботы поровну.

Киану Ривз и Дженнифер Сайм

Кочевой образ жизни Киану (актер предпочитает жить в отелях) и закрытость от публики сделали его одним из самых загадочных и грустных голливудских актеров. Причина кроется в злом роке, который преследует артиста всю жизнь.

В 1999 году его подруга, актриса Дженнифер Сайм, забеременела, но за неделю до родов со здоровьем малыша начались проблемы, и он родился мертвым. А через два года Дженнифер погибла в автокатастрофе.

Пока фанаты придумывают способы поднять своему любимцу настроение (они даже сделали 15 июня неофициальным Днем поднятия настроения Киану Ривза), сам артист избегает любого общения. Он не ищет поддержки у близких, а убивает время, прохаживаясь по улицам в одиночку или подсаживаясь к бродягам.

Петра Немкова и Саймон Атли

Цунами в Южной Азии унесло жизни более 280 тысяч человек. Среди них оказался и фотограф Саймон Атли, с которым чешская топ-модель Петра Немкова встречалась два года до путешествия на тайский остров Пхукет.

Огромная волна накрыла остров, когда пара уже собиралась обратно. Саймон захлебнулся в воде, а девушке удалось спастись: она чудом зацепилась за пальму и продержалась там 8 часов до приезда спасателей. Врачи не были уверены, сможет ли Петра снова ходить — таз девушки был переломан в четырех местах, но Немкова решила встать на ноги во что бы то ни стало. Через три месяца она вылечилась, а через год даже приняла участие в шоу «Танцы со звездами».

В память о возлюбленном Петра основала фонд The Happy Hearts Fund, ведением дел которого занималась с подругой. Позже ее организация помогла жертвам катаклизмов на Гаити и Филиппинах.

Личная жизнь знаменитости так и не заладилась. Ее короткие романы с музыкантом Джеймсом Блантом, актером Шоном Пенном и режиссером Питером Бергом ни к чему не привели. С актером Джейми Белманом девушка спланировала свадьбу в 2011 году, однако за два месяца до торжества разорвала помолвку.

Джемма Уорд и Хит Леджер

О последнем романе Хита Леджера пресса знала немного. Об отношениях с актером модель заговорила лишь в 2011 году, когда окончательно пришла в себя. Дело в том, что смерть Леджера совпала с ее уходом из модельного бизнеса. В начале нулевых Джемма пользовалась невероятным успехом и зарабатывала по $3 миллиона в год, но к 2007 году ее популярность пошла на убыль из-за лишнего веса и усталости. Уорд понимала, что больше не может жить по строгим законам модельного мира.

Когда весь мир ополчился на нее из-за набранного веса, Хит был одним из немногих людей, кто помогал девушке справляться с нападками прессы. Увы, их отношения продлились всего несколько месяцев. В январе 2008 года у артиста остановилось сердце из-за роковой смеси из болеутоляющих, снотворных и транквилизаторов.

На восстановление душевных сил ушли годы. Джемма скрывалась в Австралии и снималась в кино (в четвертой части «Пиратов Карибского моря» и в «Великом Гэтсби»). В 2013 году модель родила дочь от своего бойфренда, манекенщика Дэвида Леттса. А в прошлом году девушке удалось вернуться в модельный бизнес — она снялась для обложки Vogue и вышла на показе Prada.

Леа Мишель и Кори Монтейт

Леа и Кори познакомились на съемочной площадке сериала «Хор» и вслед за своими героями влюбились друг в друга. Поначалу пресса считала их роман пиаром, но вскоре Леа и Кори стали одной из самых трогательных пар Голливуда.

Но помимо Мишель у Монтейта была еще одна серьезная привязанность — героин. С вредной привычкой парень боролся, постоянно проходя курсы реабилитации. От своей зависимости артисту так и не удалось избавиться: летом 2013 года Кори был найден мертвым в номере отеля.

Гибель любимого Мишель приняла стоически. Через месяц она вышла в свет на церемонии Teen Choice Awards и поблагодарила поклонников за поддержку. А в 2014 году артистка выпустила дебютный альбом Louder, несколько песен из которого посвятила Кори.

Теона Дольникова и Никита Быченков

Звезда мюзиклов «Метро» и «Граф Орлов» встречалась с актером Никитой Быченковым чуть больше года до его скоропостижной кончины от разрыва сердца в 2014 году.

«Я все знаю, знаю, что ты рядом… Я знаю, что ты все видишь. Ты ведь сам говорил, что у нас космическая связь. Но я так хочу тебя поцеловать и обнять. Просто мир без тебя исчез, любимый… Его нет для меня…» — признавалась актриса.

Актриса тяжело переживает смерть любимого, но находит в себе силы выходить на сцену и общаться с близкими.

По материалам COSMO

28.12.2013