Великая суббота перед Пасхой, приметы, обычаи

Последний день Великого поста перед светлой Пасхой — Великая суббота — в 2020 году приходится на 18 апреля. Это день, когда христиане вспоминают о пребывании Христа во гробе после распятия, когда Его душа сошла в ад, чтобы вывести из него праведников.

Пост длился 48 дней, и за это время у верующих было время подумать над своей жизнью, вспомнить деяния Иисуса Христа, когда он находится на земле, и подготовиться к Пасхе.

Если приготовления еще не окончены, то Страстная суббота – самое время, чтобы завершить все подготовительные дела.

Для верующих Великая суббота перед Пасхой — это и скорбный, и радостный день: Христос еще лежит во гробе, еще не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной радостью.

Великую субботу в народе называют Тихой субботой, так как в этот день не принято веселиться и развлекаться, стоит удержаться и от различных ссор. Большим грехом считают в этот день сквернословие и ругань, поэтому нужно следить за своим языком. Еще одно название Великой субботы – Красильная суббота – говорит о том, что пора приниматься за подготовку крашенок на Пасху.

Библейское предание

Согласно Библии и церковному учению, в этот день Господь сходит в ад и низвергает власть смерти над человечеством. Он входит в рай с благоразумным разбойником, которого распяли вместе с ним и как Сын Божий, восседает на Божественном Престоле с Богом Отцом и Святым Духом.

После Распятия и смерти Иисуса Христа Иосиф купил плащаницу — длинное полотно, в котором иудеи погребали покойников, пришёл к Пилату и стал просить у него тело для погребения.

Следует отметить, что по обычаю римлян, тела распятых оставались на крестах и становились добычей птиц, но с разрешения начальства их можно было предать погребению.

Тело Христа сняли с Креста, умастили благовониями, обвили плащаницей и положили в новой погребальной пещере, принадлежавшей Иосифу. Фарисеи, знавшие пророчество Христа о Его Воскресении, опасались похищения тела и приставили к гробу стражу. Это обстоятельство стало непреложным доказательством истинности Христова Воскресения.

Что нельзя делать в Великую субботу перед Пасхой

Хорошо проникнуться атмосферой Великой субботы, узнать краткую историю, что лежит в традициях этого дня, и что он означает. Тогда станет понятно, что именно не следует делать в столь драматичные часы.

Прежде всего, это день, в котором нужно постараться сдерживать все земные страсти. Недопустимо ругаться, тем более сквернословить и вообще раздражаться. А значит, все выяснения отношений лучше оставить на потом. Ведь грядет Пасха, и пора настраиваться на светлые волны праздника.

По возможности лучше не уделять время веселым вечеринкам, перенести празднование каких-либо дат. Нежелательно заниматься домашней работой, тяжелым трудом. Лучше так спланировать свое время, чтобы выполнить рутинные обязанности до скорбного часа.

Конечно, не надо смеяться, безудержно веселиться в субботу перед Пасхой. Ведь мы бы наверняка не стали этого делать в дни памяти о своем близком. А если речь идет о том, что добрая половина человечества вспоминает страдания и смерть Иисуса Христа, понятно, что это только увеличивает нашу ответственность.

Великая и страстная суббота — время христианского покаяния

В этот день все верующие стараются осознать свои грехи, пытаются найти смысл жизни, обрести душевный покой. В Великую субботу необходимо простить всем обиды и попросить прощения у тех, кому обиды нанесли.

Великий пост заканчивается в воскресенье, поэтому в субботу рекомендуется употреблять в пищу только хлеб, воду и сырые овощи, и фрукты.

Ночь без сна на страстную субботу

Православные христиане в ночь с субботы на воскресенье бодрствуют. Даже если вам не удалось попасть в храм, дома надо зажечь свечу перед иконой Иисуса Христа и посвятить молитвам некоторое время.

Последняя суббота перед Пасхой – день помощи бедным и нуждающимся. Можно и нужно раздавать угощения знакомым и незнакомым людям, а так же оказывать благотворительную помощь деньгами. А родственникам надо приготовить Пасхальные подарки.

Приметы, обряды и поверья Великой субботы

Православные свято верят в то, что дни перед Пасхой являются вещими. И вот, что было подмечено ещё нашими предками:

Какой будет погода в Великую Субботу, такой она преимущественно будет и летом этого года.

Родиться в этот день, как и на Пасху, означает быть здоровым, счастливым и самодостаточным. Если ребёнок родился в Великую

Субботу перед Пасхой, зачастую он имеет уникальные способности.

Умереть на Пасху и накануне Светлого праздника – означает быть отмеченным Богом. Эти души попадают прямиком в Рай.

Если собаки воют – к войне.

Если перед Пасхой вымыть все комнаты (особенно детскую) водой из колодца, все злые наговоры, плохие эмоции и негативная энергия будет «смыта».

Катание на качелях поможет «сдуть» все грехи с человека.