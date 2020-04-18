Белковая глазурь для куличей: рецепты и разновидности глазури

Праздник Святой Пасхи чтят в каждой семье, пекут пасхи, красят яйца, готовят особенные блюда. Главным символом этого праздника является, конечно же, пасхальная сдоба, и хочется, чтобы она была не только вкусная и пышная, но и красивая. Красоту и праздничность пасхальной выпечке предает глазурь, которую нужно правильно приготовить.
Рецепт белковой глазури для куличей классический
Ингредиенты:
- яичные белки – 2 шт.
- сахар-песок – 250 мг.
- щепотка соли
Способ приготовления:
В охлажденные белки добавить соль и взбить в густую пену. Затем, не останавливая взбивание, следует подсыпать сахарный песок небольшими порциями. Добавив весь сахар в белок, необходимо продолжать взбивать белок еще минуты 4.
Готовую глазурь нанести на слегка остывшие куличи и оставить до полного застывания.
Глазурь получается воздушная, пышная, белоснежная, хорошо держится на шапочке и не течет.
Рецепт глазури для куличей из сахарной пудры
Ингредиенты:
- сахарная пудра – 100 гр.
- белок – 1 шт.
- лимонный сок – 20 гр.
Способ приготовления:
Яичный белок взбить миксером до увеличения в объеме втрое, затем можно понемногу добавлять сахарную пудру. В конце взбивания влить лимонный сок.
Глазурь, приготовленная с лимонным соком, не крошится, также, чтобы глазурь хорошо взбилась, лучше брать сахарную пудру, а не сахарный песок.
Рецепт глазури для куличей с желатином
Ингредиенты:
- желатин быстрорастворимый – 1 ч.л.
- вода – 6 ст.л.
- сахар – 1 стакан
Способ приготовления:
В 2 ст.л. воды замочить желатин и дать ему набухнуть в течении 5 минут. В кастрюльку с толстым дном вылить оставшуюся воду и добавить сахар. Помешивая, прогреть массу до полного растворения сахара. В горячий сироп добавить желатин и хорошо взбить миксером до момента, когда глазурь побелеет.
Дать немного глазури остыть и загустеть. Куличи следует покрыть сразу, пока глазурь еще жидкая, иначе она имеет свойство быстро остывать, и ее невозможно будет размазать на выпечке.
Такая желатиновая глазурь после застывания не осыпается и при разрезе кулича не крошится. Она долго остается блестящей, гладкой и не липкой.
Рецепт цветной глазури для куличей (без красителей)
Ингредиенты:
- сахарная пудра – 150 гр.
- белок – 1 шт.
- крахмал кукурузный или картофельный – 15 гр.
- клюквенное пюре либо любое ягодное варенье – 5 гр.
- лимонный сок – 20 мг.
Способ приготовления:
Сахарный песок хорошо растереть с белком, добавить лимонный сок и перемешать. Затем добавить крахмал и клюквенное пюре.
Глазурь тщательно перемешать и нанести на куличи.
Придать яркости праздничному столу могут пасхальные куличи с цветной глазурью. Для колорирования глазури полезнее использовать натуральные красители – свежие или замороженные ягоды или фрукты, варенья, джемы.
Рецепт шоколадной глазури для куличей
Ингредиенты:
- шоколад черный или белый – 100 гр.
- сахарная пудра – 150 гр.
- крахмал картофельный – 1 ч.л.
- масло сливочное – 50 мл.
- какао-порошок – 4 ст.л.
- молоко – 6-7 ст.л.
Способ приготовления:
Соединить пудру с молоком и на небольшом огне довести до кипения. Затем положить шоколадную плитку и масло. Смесь перемешать и довести до полного растворения шоколада и масла. Далее добавляем крахмал и какао, тщательно вымешивая до однородного состояния.
Дать глазури немного остыть и обмазать куличи.