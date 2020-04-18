Белковая глазурь для куличей: рецепты и разновидности глазури

Праздник Святой Пасхи чтят в каждой семье, пекут пасхи, красят яйца, готовят особенные блюда. Главным символом этого праздника является, конечно же, пасхальная сдоба, и хочется, чтобы она была не только вкусная и пышная, но и красивая. Красоту и праздничность пасхальной выпечке предает глазурь, которую нужно правильно приготовить.

Рецепт белковой глазури для куличей классический

Ингредиенты:

яичные белки – 2 шт.

сахар-песок – 250 мг.

щепотка соли

Способ приготовления:

В охлажденные белки добавить соль и взбить в густую пену. Затем, не останавливая взбивание, следует подсыпать сахарный песок небольшими порциями. Добавив весь сахар в белок, необходимо продолжать взбивать белок еще минуты 4.

Готовую глазурь нанести на слегка остывшие куличи и оставить до полного застывания.

Глазурь получается воздушная, пышная, белоснежная, хорошо держится на шапочке и не течет.

Рецепт глазури для куличей из сахарной пудры

Ингредиенты:

сахарная пудра – 100 гр.

белок – 1 шт.

лимонный сок – 20 гр.

Способ приготовления:

Яичный белок взбить миксером до увеличения в объеме втрое, затем можно понемногу добавлять сахарную пудру. В конце взбивания влить лимонный сок.

Глазурь, приготовленная с лимонным соком, не крошится, также, чтобы глазурь хорошо взбилась, лучше брать сахарную пудру, а не сахарный песок.

Рецепт глазури для куличей с желатином

Ингредиенты:

желатин быстрорастворимый – 1 ч.л.

вода – 6 ст.л.

сахар – 1 стакан

Способ приготовления:

В 2 ст.л. воды замочить желатин и дать ему набухнуть в течении 5 минут. В кастрюльку с толстым дном вылить оставшуюся воду и добавить сахар. Помешивая, прогреть массу до полного растворения сахара. В горячий сироп добавить желатин и хорошо взбить миксером до момента, когда глазурь побелеет.

Дать немного глазури остыть и загустеть. Куличи следует покрыть сразу, пока глазурь еще жидкая, иначе она имеет свойство быстро остывать, и ее невозможно будет размазать на выпечке.

Такая желатиновая глазурь после застывания не осыпается и при разрезе кулича не крошится. Она долго остается блестящей, гладкой и не липкой.

Рецепт цветной глазури для куличей (без красителей)

Ингредиенты:

сахарная пудра – 150 гр.

белок – 1 шт.

крахмал кукурузный или картофельный – 15 гр.

клюквенное пюре либо любое ягодное варенье – 5 гр.

лимонный сок – 20 мг.

Способ приготовления:

Сахарный песок хорошо растереть с белком, добавить лимонный сок и перемешать. Затем добавить крахмал и клюквенное пюре.

Глазурь тщательно перемешать и нанести на куличи.

Придать яркости праздничному столу могут пасхальные куличи с цветной глазурью. Для колорирования глазури полезнее использовать натуральные красители – свежие или замороженные ягоды или фрукты, варенья, джемы.

Рецепт шоколадной глазури для куличей

Ингредиенты:

шоколад черный или белый – 100 гр.

сахарная пудра – 150 гр.

крахмал картофельный – 1 ч.л.

масло сливочное – 50 мл.

какао-порошок – 4 ст.л.

молоко – 6-7 ст.л.

Способ приготовления:

Соединить пудру с молоком и на небольшом огне довести до кипения. Затем положить шоколадную плитку и масло. Смесь перемешать и довести до полного растворения шоколада и масла. Далее добавляем крахмал и какао, тщательно вымешивая до однородного состояния.

Дать глазури немного остыть и обмазать куличи.