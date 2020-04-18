Коронавирус в Италии и Испании, новости на 18 апреля

По данным Worldometers, сайт отслеживает ситуацию с пандемией, на 18 апреля число заразившихся во всем мире составляет 2 231 990 человек, 153 252 из которых скончались, а 568 218 — выздоровели.

На сегодня в Топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом входят: США, Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Китай, Иран, Турция, Бельгия. Наибольшее количество смертей от коронавируса на сейчас было зафиксировано в США — в стране погибло 36 849 человек. На втором месте стоит Италия (22 745 человек), за ними следуют Испания (19 613 человек), Франция (18 681 человек), Великобритания (14 576 человек), Бельгия (5163 человек), Иран (4958 человек), Китай (4632 человек), Германия (4203 человек) и Нидерланды (3459 человек).

*Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Италии и Испании на сейчас

В Италии «суточное» количество смертей вновь выросло. 17 апреля здесь сообщили о 575 летальных случаях за последние сутки, что на 50 больше, чем было 16 апреля.

На сегодня, субботу, 18 апреля, в Италии было зафиксировано в общей сложности 172 434 случаев заражений COVID-19. Статистика умерших — 22 745 человек, выздоровевших — 42 727. Италия идет на 3-м месте во всем мире по количеству случаев заболевания коронавирусом. На данный момент в Италии болеют коронавирусом 106 962 человек, 2812 среди них находятся в очень тяжелом или критическом состоянии.

Что касается Испании, то на сегодня в стране инфицировано 188 093 граждан. От осложнений скончалось 19 613 человек. Смогли справиться с опасным недугом 74 797 человек.

Последние новости о пандемии в мире

Пока США раз за разом бьет рекорды смертности от коронавируса, в администрации Трампа продолжают обвинять во всем Китай и ВОЗ. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США добивается от Китая ответа о причинах возникновения вируса и разрешения на осмотр экспертами лаборатории откуда якобы мог начать распространяться COVID-19.

Актуальные новости о распространении коронавируса:

Шведская принцесса София приступила к работе в стокгольмской больнице Софиахеммет, чтобы помочь бороться с коронавирусом. Перед этим принцесса прошла ускоренные трехдневные курсы в колледже при больнице, на которых готовят вспомогательный медперсонал.

Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. Профессор считает, что SARS-CoV-2 разработали молекулярные биологи, добавив в него частицы ВИЧ. Говоря о цели разработчиков вируса, он отметил, что, возможно, они хотели создать вакцину против СПИДа.

В Филиппинах жертвой коронавируса стал 29-недельный младенец. Новорожденный мальчик прожил всего четыре недели и стал одной из самых молодых жертв коронавируса в мире. Ребенок родился 6 марта и скончался на 29 день жизни.

ВОЗ предупредила, что Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса. Осложняет ситуацию то, что там не хватает аппаратов ИВЛ.

В Литве 205 случаев заражений медиков (17,8% от общего), из них 34 выздоровели. Всего на самоизоляции более 1,2 тысяч.

В Германии заявили, что взяли эпидемию под контроль. Ежедневно там постоянно уменьшается количество новых случаев коронавируса. С 12 апреля в Германии каждые сутки выздоравливает больше людей, чем заражается.

Китайская компания Rokid создала очки T1, которые измеряют температуру у людей. Так они могут выявить один из симптомов коронавируса. В аппарате есть инфракрасный датчик для определения температуры у 200 человек в течение двух минут на расстоянии до трех метров.

В Нидерландах не ждут быстрого возвращения к нормальной жизни. Мэры городов призвали отменить все массовые мероприятия до осени.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф