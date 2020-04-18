Коронавирус в США, новости на сегодня 18 апреля, сколько заболевших и умерших

В Соединенных Штатах на 01:53 по Москве 18 апреля зафиксировано в общей сложности 707 790 случаев COVID-19. Статистика умерших — 36 929 человек, выздоровевших — 59 158. Страна по-прежнему не утихомирить китайского «гостя».

Коронавирусная зараза продолжает уносить жизни американцев. На сегодня, 18 апреля, США по-прежнему нанимают первое место во всем мире по количеству случаев заболевания китайским коронавирусом. Этот показатель больше, чем у Испании (190 839 человек), Италии (172 434 человек), Франции (147 969 человек), Германии (141 397 человек), Великобритании (108 692 человек) и Китая (82 692 человек). На данный момент в США болеют коронавирусом 611 703 человек, 13 466 из них находятся в тяжелом или критическом состоянии.

*Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.

США обвиняют Китай в пандемии

В США заявили, что «нулевой» пациент, подхвативший коронавирус, на самом деле работал не на рынке продуктов в Китае, как считалось ранее, а в лаборатории Института вирусологии в Ухане. Изначально COVID-19 якобы передался от летучей мыши сотруднику лаборатории.

Близкий к Белому дому телеканал Fox News обвинил Китай в создании covid-19. В своем сюжете-расследовании канал утверждает, что впервые новым типом коронавируса заразился работник Уханьского института вирусологии. Американские журналисты списывают пандемию на случайность — как они говорят, вирус возник в лаборатории не в качестве биологического оружия, а как «результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними».

Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем начал заражать других людей. Издание уверяет, что версия о рынке, с которого пошло заражение — несостоятельна, поскольку летучих мышей там не продают. Видимо, эта версия была «операцией прикрытия» от китайских властей, предполагает канал.

По мнению американцеы, не только КНР скрывала правду. В США заявляют, что Китаю в скрытии информации помогал ВОЗ. Так ныне утверждает Fox News.

«Из того, что нам известно, — вирус возник в Ухане. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов«, — дипломатично, но с понятными акцентами заявил Fox News госсекретарь Майк Помпео.

Меры социальной изоляции в Нью-Йорке будут продлены

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что меры социальной изоляции в Нью-Йорке будут продлены до 15 мая. Губернатор отметил, что в последние дни число госпитализированных в штате снизилось — с 18 тыс. до 17 тыс.

Пандемия коронавируса COVID-19 повлечет за собой коренные социальные последствия, заявил на пресс-конференции в четверг губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

«Это будет момент трансформации общества, и мы заплатили за это очень высокую цену«, — приводит его слова телеканал CNN.

Он отметил, что изменения коснутся не только государственного управления, но и частного сектора, и призвал работодателей переосмыслить то, как их сотрудники будут работать каждый день.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф