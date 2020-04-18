Брошенной в больнице 96-летней бабушке нашли жилье

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Коронавирус вызывает у людей панику, поддавшись которой они совершают поистине аморальные поступки. Так, из-за опасений заразиться семья 96-летней пациентки отказалась забирать ее из медицинского учреждения.

Александра Алилекова 1924 года рождения была доставлена в Городскую клиническую больницу № 13 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга — последствия падения в ванной. После обследования пенсионерку разместили в отделении нейрохирургии. После оказания необходимой медицинской помощи близких оповестили о том, что пациентку можно забрать домой.

Но они отказались. Внук, который жил вместе с Алилековой в Люблино, не захотел приезжать за ней. Он объяснил это тем, что бабушка может быть заражена коронавирусом. «Тест на коронавирус сделайте — и ее сразу же заберут», — поставил условие внук Алилековой.

Дочь пенсионерки и вовсе не вышла на связь. 96-летняя Алилекова оказалась брошенной в больнице. 14 апреля медикам пришлось сообщить в полицию, так как с 15-го в медучреждени началось перепрофилирование в центр помощи больным коронавирусом.

Департамент труда и соцзащиты Москвы не оставил ситуцию без внимания. Власти решили вопрос с дальнейшим пребыванием пожилой женщины. Для продолжения лечения Алилекову перевели в городскую клиническую больницу имени Юдина.

«Как только женщина будет выписана, то сможет поехать в пансионат ветеранов труда, куда ранее ей была оформлена путевка, так как специальная комиссия Департамента соцзащиты признала женщину нуждающейся в постороннем уходе, помощи и опеке», — отметили в пресс-службе муниципального учреждения.

Из-за непростой ситуации с коронавирусом в стационарные учреждения соцзащиты не принимают новых проживающих. Но для 96-летней женщины решили сделать исключение.

«Для безопасности остальных подопечных в течение 14 дней после приезда в центр она будет находиться в режиме самоизоляции», — пояснили в Департаменте.

Отметим, что эпидемиологическая ситуация в России продолжает оставаться острой. За последние сутки в стране зафиксировали 4070 новых случаев заболевших COVID-19. Всего насчитывается 32 008 инфицированных. 273 человека умерли. Больше всего новых случаев отмечено в Москве —1959, за столицей идут Подмосковье и Санкт-Петербург.

Фото: iStock/Gettyimages.ru