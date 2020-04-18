Саша Артемова: «Мне попадались фотографии Ефременковой, где она с голыми сиськами»

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Бывшая участница «ДОМа-2» воспитывает дочь от Евгения Кузина. Артемова рассказала о малышке, планировании второго ребенка, а также поделилась впечатлениями от участия в популярном реалити-шоу.

По словам саши, о малышке она заботится сама, не прибегая к услугам няни. Молодой маме помогает супруг Евгений Кузин. Новоиспеченные родители пока не хотят показывать лицо дочурки. Вероятно, пара решится на это чуть позже. «Бывает, что подписчики обзывают детей. У меня от этого волосы дыбом встают», — негодует Саша.

Недавно супруги переехали в новую квартиру. Она была приобретена, так сказать, с прицелом на будущее, ведь Артемова и Кузин задумываются о втором ребенке.

Но пока что экс-участница «ДОМа-2» избегает этой темы, так как еще не отошла от первых родов. Они были сложными, и организм молодой мамы еще полностью не восстановился. «Мне очень больно далось кесарево. Из-за него я все еще не могу заниматься спортом», — говорит Артемова.

Что касается проекта «ДОМ-2», который свел Женю и Сашу, то он больше не вызывает интереса у девушки. Артемова не хочет возвращаться в периметр, поскольку ее не устраивает зарплата, которая равна примерно 150 тысячам.

Но она хотела бы видеть мужа в качестве ведущего реалити. Правда, ему пока в этом не везет. «Возможно, это какая-то антипатия к Жене, или ему просто так не хотят давать место ведущего. Но там их пруд пруди», — возмущается блондинка.

Особенно не нравилась Саше Юлия Ефременкова, которая сейчас находится в длительном отпуске. «Я не поняла, как она туда попала. Мне в Instagram как-то попались фотографии, где она с сиськами голыми. Я так удивилась, что она стала ведущей. Она подумает, что я завидую, но нет. Ведущая должна быть примером, наставником с поставленной речью. А тут девочку из ниоткуда взяли. Всех удивило, наверное, как можно было выбрать такую кандидатуру», — поделилась супруга Кузина.

С некоторыми коллегами по реалити-шоу Артемова продолжает общаться. Хорошие отношения у нее, к примеру, с Евгенией Феофилактовой и Нелли Ермолаевой. Правда, в личные отношения знакомых саша старается не лезть.

А вот с Викой Романец девушка не дружит. «Я Вику за все прощаю. Особенно за то, что она мне говорила разные гадости. Надеюсь, она будет добрее, ей это нужно», — добавила Артемова.

Фото: Instagram