Турчинов сообщил о создании «ракетного щита» Украины

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Александр Турчинов Фото: РИА Новости

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, сообщил о создании «ракетного щита» Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для меня личным приоритетом было построение ракетного щита нашей страны, ракетная программа. Я стоял за ее созданием и контролировал ее реализацию», — сказал Турчинов. Он добавил, что у страны уже есть ракеты, которые якобы способны эффективно уничтожать цели на большом расстоянии.

При этом Турчинов пожаловался на то, что у Украины есть проблемы с системным финансированием и государственными заказами, без которых ракетная программа страны работать не может. Он уточнил, что госзаказом на текущий год не предусмотрено финансирование закупки ракет «Ольха» и новых дивизионов крылатых ракет «Нептун».

В феврале сообщалось, что Министерство обороны Украины выделило средства на закупку «Ольхи» и «Нептуна», однако изменило порядок финансирования — вместо прямого финансирования создателю оружия, конструкторскому бюро (КБ) «Луч», предлагается взять кредиты под госгарантии, от чего КБ отказалось.

«Ольха» является очередным вариантом ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня «Смерч», разработанной в СССР в 70-80-х годах прошлого века. В марте в результате антикоррупционного расследования выяснилось, что детали этих ракет ввозились из России контрабандой.

Ракета РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря.