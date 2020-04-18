Назван размер пособия по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Документ опубликован на сайте кабмина. Далее вы узнаете основные подробности.

Размер пособия по безработице в 2020 году

Россияне, потерявшие работу после 1 марта (не нарушив при этом трудовую дисциплину), обратившиеся в службу занятости, с апреля по июнь будут получать пособия по безработице в максимальном размере 12?130 рублей.

Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты: по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

В правительстве отметили, что на социальные выплаты безработным в федеральном бюджете предусмотрено 54,3 млрд рублей. На выплаты пособий в рамках нового постановления дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что число безработных в России вырастет в несколько раз. После, по его мнению, произойдет перезапуск экономики, рост спроса и потребления, возобновит работу малый и средний бизнес.