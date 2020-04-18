Препарат «Авиган» должен поступить в продажу в России

«Авиган» — торговое название японского антивирусного препарата фавипиравир, который используется для лечения гриппа. Является производным пиразинкарбоксамида. Исследуется в качестве лечения против других РНК-вирусов.

Его активно использовали для борьбы с коронавирусом в Китае, теперь закупают многие страны. Эффективность препарата против нового вируса пока недостаточно изучена.

В России «Авиган» скоро появится в продаже

ГК «Р-Фарм» в апреле 2020 года намерена начать клинические исследования оригинального противовирусного препарата favipiravir, который продается в Японии под торговым наименованием Avigan. Его разработчик – компания Fujifilm. Отечественный дженерик этого лекарства разрабатывает «ХимРар» вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

В Российской Федерации данный лекарственный препарат вскоре будет продаваться под названием «Авиган», который является противовирусным средством. Благодаря активному веществу фавипиравиру, препарат успешно применяется при лечении многих вирусных штаммов гриппа типа А, среди которых вирусы свиного и птичьего гриппа, а также типа В, среди которых штаммы, что не удается побороть при помощи адамантана, римантадина, осельтамивира и занамивира.

«Авиган»: инструкция по применению

Действующее вещество: фавипиравир (200 мг).

Производится препарат в форме таблеток.

Показания

Применяют «Фавипиравир» при вспышках гриппа (когда другие противовирусные средства неэффективны или недостаточно эффективны).

Противопоказания

при гиперчувствительности к фавипиравиру, вспомогательным компонентам;при беременности или подозрении на беременность;детям.

В аптеках Авиган (Фавипиравир) где купить в России

Купить в аптеках Фавипиравир России данный препарат на сегодняшний день проблематично.

Напомним, что на сегодняшний день ни в одной стране мира нет лекарства против коронавирусной инфекции. Есть только лекарства, которые могут компенсировать дыхательную недостаточность.