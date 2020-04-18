Как Америках Европах алтайский атлет Сергей Шубенков раскритиковал Навального поддержал идеи социализма

Чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков, который живет и тренируется в Алтайском крае, стал гостем шоу «Остаемся дома» «Чемпионата» в Instagram. Спортсмен в очередной раз довольно откровенно высказался на тему политики, в том числе о расследованиях Алексея Навального, идее социализма и критике Советского Союза. Шубенков заявил, что поддерживает теорию всеобщего равенства, а вот деятельность оппозиционера считает бесполезной.

По словам алтайского спринтера, в целом ему импонирует идея социализма, хотя в ХХ веке она сильно напугала весь западный мир. «Оказалось, когда общество объединяется не по принципу «мы одна нация, а вокруг все враги», а под лозунгом «человек человеку друг и товарищ», результаты получаются хорошие», — пояснил Шубенков. По его мнению, то, что сейчас в происходит в мире — наглядный пример того, как система не работает и не может работать. «В здравоохранении у нас платные услуги стали важнее медицинской помощи, и поэтому сейчас мы идем туда, куда идем», — констатировал бегун. В связи с этим он добавил, что не видит смысла критиковать советскую эпоху. «Уже 30 лет прошло. Мы уже в другом мире живем, а его все критикуют и критикуют, критикуют и критикуют. Натурально красная тряпка!» — высказался спортсмен.

Он также не отказался ответить на вопросы относительно расследований оппозиционера Алексея Навального, однако сразу заявил, что они никогда не были ему интересны. «Он говорит, что надо всех пересадить, местами поменять, и мы сразу хорошо заживем, слепые прозреют, безногие встанут, а мы будем процветать, как в этих Америках и Европах. Как-то несерьезно это все. Мне кажется, причины плохих вещей, которые происходят вокруг, кроются не в том, что у нас руководитель какой-то плохой или хороший. Все идет от нашего места в глобальной экономике, на мой взгляд. Мы не на самом отшибе, но с краешку. А другие места уже заняты. Для нас самое прибыльное сейчас — торговля природными ресурсами с низкой степенью обработки. Отсюда и многие проблемы», — резюмировал Шубенков.

Напомним, ранее Сергей Шубенков не менее ярко высказался на тему ажиотажа вокруг туалетной бумаги и продуктов, когда пандемия в России только набирала обороты. «Почему люди сметают туалетную бумагу? Потому что на одного чихнувшего приходится 42 обосравшихся. Я реально не понимаю: зачем народ это делает? В смысле — панически скупает ее. Это показатель того, что люди недалеко ушли от животных. Насколько же многие из нас подвержены панике и не хотят соображать. Ладно, когда закупаются крупами, макаронами. Это хотя бы можно понять: продукты, долго хранятся. Но рационального объяснения истерии вокруг туалетной бумаги не вижу. Что здесь не так? Ведь симптомов диареи у коронавируса нет. Люди, включайте бошки» — заявил он в марте 2020 года.