В нью-йоркском метро зазвучал голос российской актрисы, по-русски призывающей пассажиров соблюдать меры предосторожности в период пандемии

Объявления в нью-йоркском метро всегда звучали только на английском языке. На русском и других языка до этого в метро размещались только печатные объявления и предупреждения.

Но с приходом эпидемии COVID-19 впервые в истории одной из старейших подземок мира она заговорила еще и на русском.

Руководство метрополитена обратилось к российской актрисе озвучивания, солистке российского электронного хип-хоп-дуэта «АИГЕЛ» Айгель Гайсиной с просьбой записать на русском языке призыв о соблюдении мер предосторожности в общественном транспорте.

«Нью-йоркцы, закрывайте нос и рот, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Если вам нужно выйти за необходимым, постоянно носите средства, закрывающие лицо, чтобы защитить других. Помните: человек может быть заразным еще до проявления симптомов. Сделайте средства, закрывающие лицо, своими руками: используйте ткань, головную повязку или шарф. Выстирайте или тщательно высушите их – и оставьте медицинские маски работникам здравоохранения», – таков текст объявления.

Айгель Гайсина по профессии актриса озвучивания и диктор, поэтому именно к ней обратились власти Нью-Йорка с просьбой записать информирующее объявление к русскоязычным жителям города.

За особую манеру прочтения и тембр голоса Гайсиной это объявление на русском в нью-йоркском метро пассажиры назвали «голосом Апокалипсиса».