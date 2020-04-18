СМИ: В Турции спецслужбы смогут допрашивать заключённых за пределами тюрьмы

Данное положение было включено в более обширный пакет законов в частности по сокращению исполнения приговоров для освобождения переполненных тюрем в условиях пандемии COVID-19, отмечает издание.

Согласно сегодняшнему законодательству, спецслужбы смогут выводить заключенных на допрос по запросу «соответствующих органов» или прокуратуры, с разрешения судей уголовного суда и с согласия самих осужденных.

В соответствии с новым законопроектом, период допроса не будет превышать четырёх дней, а общий лимит составит 15 дней на каждого заключённого. Состояние здоровья во время пребывания заключённых вне тюремных учреждений будет фиксироваться врачами.