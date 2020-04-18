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Efrem Lukatsky/AP

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/a7f35e0d44663ff44bb3e67fe39033b7.jpg" alt="Зеленский исключил вспышку недоверия к нему и власти на Украине" />

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что в стране не случится вспышки недоверия к нему или к власти в целом. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Украинский лидер в этой связи отметил, что не думает о рейтингах.

«Являются ли они показателем доверия к лидеру? Если говорить о доверии к лидеру, то мы сейчас видим, что доверие ко мне достаточно высокое. Там где-то 55-56%», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что доверие к нему сейчас «намного больше», чем это было после первого тура президентских выборов на Украине, прошедших в 2019 году.