Опустевшие города-призраки и заводы-зомби Китая

Сегодня экономика Китая занимает второе место по величине. Огромнейшие перемены произошли всего за несколько лет. Несмотря на нынешнее экономическое положение страны, путь, проделанный ею в этом направлении, который привел к могуществу, усеян несколько ужасающим наследием.

Скорость экономического развития Китая ошеломляет / Фото: v-g-h.infoПо большому счету в становлении своей экономики Китай можно сравнить с локомотивом. Последние три десятка лет он занимает в мире лидирующую позицию по скорости экономического развития. Если в западных странах на развитие и становление ряда отраслей были потрачены десятилетия, то здесь людям понадобилось всего несколько лет.

Площадь застроек в Китае за 25 лет возросла в четыре раза / Фото: blog.alliancebernstein.com

В кратчайшие сроки появились индустриальные специальные зоны с выстроенными на пустом месте городами. Они приобрели статус значимых экономических центров. Города предназначались для рабочего класса, коренных сельских жителей, которые, по предположению властей, в связи с развитием промышленности поменяют место жительства и работу. Начиная с 1984 года и заканчивая 2010 годом площадь застроек была увеличена в пять раз. Если раньше была застроена территория площадью 8842 километров квадратных, то за это время она составила 41,768 квадратных километров.

На строительство урбанизированных районов пошло очень много бетона / Фото: dudon.enjourney.ru

Стоит отметить, что в период возведения урбанизированных районов за трехлетний период (2011 г.-2013 г.) в Китае истратили бетона больше, чем в Соединенных Штатах в течение всего прошлого века. Но несмотря на то, что эта удивительная страна в экономическом вопросе заняла второе место среди других государств мира, здесь наблюдается опережение темпов роста над спросом.

Спрос на недвижимость оказался гораздо ниже, чем темпы ее возведения / Фото: www.chinavisa.org.ua

Вскоре китайское правительство столкнулось с проблемой – снижение продаж и обвал цен, чему частично посодействовало перепроизводство. В связи с этим потребовалось вмешательство государственного значения, которое заключалось в сокращении мощностей, являющихся избыточными.

Большая часть государственных заводов уже закрылась / Фото: news.myseldon.com

Остановка ряда производственных объектов вызвала сокращение рабочей силы, причем, массовые. Самый большой, заметный удар получили регионы северной провинции, окружающей Пекин, например, Хэбэй. В прошлом регион был процветающим промышленным центром. Здесь сосредотачивалась вся китайская сталелитейная промышленность. В наши дни большая часть заводов государственного типа уже закрылись, а частные объекты находятся на грани закрытия. В некоторых других низкотехнологичных отраслях наблюдается аналогичная тенденция. В результате этого во всех уголках страны время от времени появляются заводы-зомби или заброшки.

Переход от сталелитейной, металлургической и других отраслей к телекоммуникациям, электронике и биотехнологиям в Китае произошел слишком стремительно. В свою очередь, Америка с Европой проходили этот этап намного медленнее – в течение десятилетий. Новые направления развивались и укреплялись постепенно. Здесь же революция в отношении высоких технологий заняла всего лишь несколько коротких лет. В какой-то мере быстрые изменения – это результат принятых руководством страны мер, направленных на реструктуризацию экономики.

Ввиду утери интереса к отрасли многие фабрики и заводы превратились в заброшки / Фото: loveopium.ru

Делалось все в ущерб традиционным, распространенным отраслям. Сталелитейная уже упоминалось, но кроме нее сюда входят и цементная, горнодобывающая. Эти три отрасли пострадали больше остальных при сокращении. В находящихся вблизи речки Хуанхэ городах Люй Лян и Чанчжи (Шаньси – северная провинция) сегодня пустующими стоят цеха цементных заводов. Они не справились с трудностями и не пережили тяжелые времена.

Некоторые предприятия, в связи с низкими процентами продаж и долгами, выживают как могут, пытаясь расплатиться по кредитам, которые были взяты в банках в период их строительства. Сегодня на многих фабриках, где раньше работали больше тысячи человек, остался лишь небольшой штат, основной, где количество сотрудников не всегда доходит до сотни.

Готовые к заселению квартиры так и не дождались своих хозяев / Фото: obozrevatel.com

Все события, описанные выше, оказали свое негативное влияние и на выстроенных для рабочего класса городах. Новые жилые постройки с инфраструктурой так и не стали домом для жильцов, ведь они не переехали сюда из своих сел. В нежилом состоянии находятся целые кварталы, которые называют призраками. Банкротами стали многие компании-застройщики, дома которых сегодня пустуют.

Количество пустующих китайских городов более пятидесяти / Фото: www.sonar2050.org

Китайской крупной интернет-компанией с названием Baidu был проведен ряд исследований. По их результатам в стране было выявлено пятьдесят больших регионов, где новые жилые дома в подавляющем большинстве остались незаселенными. Исследование проводилось путем изучения ресурсов интернет-трафика и проведения поиска районов, где покрытия интернета почти нет.

Кангбаши — один из городов-призраков рассчитан на проживание трехсот тысяч человек / Фото:russpil.ru

Одним из городов-призраков является Кангбаши. Это район крупного города в Китае – Ордос. Его выстроили в период процветания угольной отрасли в регионе в 2006 году. Сегодня заселены здесь только десять процентов квартир, хотя могли бы проживать триста тысяч человек. И это не единственный город-призрак. В эту категорию входят Тунляо, расположенный в районе Хорчин, Эрдос в Дуншэн, а также Сучжоу, провинция Цзянсу. Самое интересное, что в этих городах есть абсолютно все для комфортной полноценной жизни – новые кварталы жилых домов, площади и парки, торговые центры.

Ордос — один из самых больших городов-призраков Поднебесной / Фото: yandex.ua

Кай Кеммерер, фотограф, занимается съемкой китайских незаселенных городов в течение двух последних лет. По его мнению, вся странность этих городов в частности заключается в их быстром возведении. Скорость их строительства действительно была невероятной. Если сравнивать с западным подходом к урбанизации, то масштабы стройки были просто немыслимы. Также у Кеммера есть свое мнение и по поводу того, что эти районы называют городами-призраками. Фотограф говорит, что такое определение подходит больше городам, которые ранее были населены жильцами, но по какой-то причине люди их покинули.

В городах-призраках построены парки, торговые центры и готовые квартиры / Фото: mirputeshestvij.mediasole.ru

Эти пункты строились, так как ожидался спрос на жилплощадь, но он, к сожалению, так и не появился. Поэтому все готово для заселения жильцов, которые могут не появиться еще лет пятнадцать. Исходя из этого, Кай Кеммер склонен именовать их городами, которые пока еще просто не родились. Как будет на самом деле, никто не знает. Возможно, уже скоро начнется массовое переселение, так как правительство намерено в скором будущем из сел в города переселить сто миллионов жителей. И если все пойдет по плану, то благодаря организованным действиям есть шанс хотя бы в несколько таких городов вдохнуть жизнь, позволить им «родиться» и функционировать.

В пустующие города правительство привлекает жителей сертификатами на обмен / Фото: emakar.ru

В пустующие дома Ордоса жильцов решили привлечь с помощью специальных сертификатов на обмен. Они выдавались тем людям, у которых государство изъяло недвижимость, где бы оно не находилось в Китае. Сертификат «фанляо» человек имеет право обменять на собственную недвижимость в городе Кангбаши. Также руководством страны было принято решение выделить материальную помощь тем предприятиям, которые сегодня попали в сложную ситуацию, в размере ста миллиардов юаней (это 850 миллиардов рублей). Деньги можно израсходовать на переподготовку сотрудников и их переселение.

И стратегия правительства, похоже, работает. Сегодня Чжэндун – город-призрак, находящийся вокруг Чжэнчжоу и занимающий территорию в 150 километров квадратных, потихоньку принимает новых обитателей. Кто знает, может и правда, еще просто не пришло время «родиться» китайским городам-призракам.