Дистанционное образование вызывает ненависть к учёбе

С введением обязательного дистанционного образования, которое объясняют мерами по недопущению распространения коронавируса в РФ, и родители, и дети, и учителя оказались в заложниках. Увы, мы живём по указке. Родители вынуждены выполнять роль учителей, учителя следуют тому, что им говорит администрация.

Между тем статья 43 Конституции Российской Федерации гласит: «Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях»

Дистанционное обучение доступно всем? Оно бесплатно? За то время, что дети учатся под присмотром родителей, у каждого была возможность ответить на эти вопросы.Есть ли альтернатива? В сегодняшних условиях — вряд ли, но эта вся эта ситуация —отличный повод задуматься: что сделали с образованием в РФ, куда тратят деньги из карманов налогоплательщиков. А главное — именно сейчас мы должны понять, по какой дороге идти дальше. Увы, дистанционное образование может оказаться очень выгодным бизнесом: новые программы, новые разработки, новые платформы, новые стандарты… всё новое. А что в итоге будет с нашими детьми? Они тоже станут новыми. Дистант — в том виде, что он есть, — это тотальные гаджеты и интернет. А что это значит? Психологи неоднократно говорили: виртуальный мир меняет психику детей. Педагоги признают — теряется навык письма, появляется агрессия.

Учитель ведёт дистанционный урок

Sakhalin.gov.ru

Как заявила ИА REGNUM практикующий психолог Татьяна Поминова, в режиме дистанционного обучения снижается в первую очередь внимание. «Особенно это касается таких детей, у которых нет самоорганизации, самодисциплины. Снижается восприятие информации от учителя, так как дети в домашней обстановке параллельно включают сторонние ресурсы, социальные сети, компьютерные игры, музыку. Так что присутствие ребёнка на уроке оказывается минимальным», — отметила эксперт.

По её мнению, эффективным может быть только один урок, остальные только перегружают психику за отсутствием реальных перемен, так как в онлайн-перемены дети не отдыхают, а остаются в режиме игр или переписок в соцсетях.

«От длительного нахождения в одной позе нарушается циркуляция крови в конечностях, внутренних органов, страдает головной мозг, что крайне негативно сказывается на интеллекте ребёнка, а это чревато снижением внимания и памяти. Мозг не отдыхает. У детей пропадает мотивация. А мотивация работает, когда ребёнок стремится выполнять какую-то деятельность, работу, чтобы быть похожим или лучшим в классе. В условиях же дистанционного обучения одноклассники превращаются просто в комментаторов какой-то игры, и правила выставления оценок от учителя изменяются. Дети не понимают, что от них нужно, чтобы улучшить свои оценки и результаты. А это, в свою очередь, приводит к тревоге и страхам, что они не справятся из-за увеличения объёма домашней работы в целом», — пояснила Поминова.Ещё один весьма важный момент, к которому, похоже, не были готовы школы во главе с департаментами образования и Министерством просвещения и науки РФ. Платформы, на которых проходят уроки в формате видеоконференцсвязи, оказались слабо защищёнными. В разных регионах уже неоднократно появлялись жалобы, что во время урока либо спамят чаты, либо начинается трансляция порно. Последние такие случаи, о которых стало известно СМИ, произошли в Саратове и Москве. А о скольких в чатах и соцсетях рассказывают родители… Это ли образование?

«Ужас! Безобразие! Это не учёба! Кошмар! Ад!» — это те высказывания о дистанционном обучении от родителей, которые можно позволить себе опубликовать.

Не в восторге от такой учёбы и учителя. У них тоже есть свои семьи, трудности (не у всех компьютеры, интернет и т. п.), проблемы со здоровьем. Педагоги звонят на горячую линию Министерства просвещения и интересуются нормированием своей нагрузки в период дистанционного обучения, сообщая о её значительном увеличении.

Родители серьёзно обеспокоены и тем, как усваивают дети программу и как отразится такое обучение на их здоровье.

Дистанционное обучение

Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Сами дети уже тайно начали ненавидеть дистанционное образование.

Кандидат психологических наук Татьяна Серегина уже обращала внимание, что, если ничего не предпринимать, мы получим роботов, которые будут уметь общаться исключительно посредством гаджетов и на уровне «стимул-реакция».

Напомним, председатель наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов ранее отмечал, что дистанционное образование в той форме, как оно есть сейчас, фактически ведёт к его деградации и профанации. Он опасается, что у чиновников вполне может возникнуть идея целиком заместить нормальное образование дистанционным.

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P. S. Учитывая ту волну недовольства, которую получило Министерство просвещения из-за проблем с дистанционным образованием, школы просят от лояльных родителей показать позитивный опыт учёбы дома. Правильно ли это? Не будем спорить. И даже у тех, кто кричит, что «вот наконец мамы и папы поняли, как трудно учителям, теперь они обратили внимание на своих детей», есть рациональное зерно. ДА, родители должны быть с детьми, воспитывать их, объяснять, учить, но они не должны замещать собой ШКОЛУ. Совместно проводить время — это не значит тратить его исключительно на уроки!

Захар Степанов