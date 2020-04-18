К чему привели антиконституционные цифровые пропуски в Москве?

В среду 15 апреля в Москве и Подмосковье начал действовать режим антиконституционных цифровых пропусков с персональными кодами для граждан, желающих выйти из дома по своим делам во время необъявленного карантина.

Население загоняют в цифру уже совсем открыто и беззастенчиво, в рамках провозглашенного режима «повышенной готовности» – с опорой на принятые недавно дикие поправки в ФЗ о ЧС, по которым региональные власти не имеют ровным счетом НИ ОДНОГО ограничения в части уничтожения базовых прав и свобод человека. Рефлексирующие граждане и патриотические общественные организации протестуют, а мы, тем временем, составили для читателей печальный хит-парад беспредела от цифросектантов-глобалистов на местах.

Малопочетное третье место по масштабам бреда и отсутствию здравого смысла присуждается губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который прославился любовью к тотальной оцифровке еще в бытность замминистром строительства РФ. На новой должности он проявил завидную креативность, подписав постановление о закупке регионом трекер-браслетов для граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19. Правительство выделило на их закупку 1,5 млн. рублей.Отмечается, что данные средства потратят на технические приспособления и оборудование для дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому. В общей сложности закупят 120 персональных трекеров с bluetooth-меткой на ремешке, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных bluetooth-датчиков. Как вы понимаете, одевать их будут на граждан, которым не повезло подхватить коронавирус, – как на потенциально опасных зэков.

«Действительно, мы рассматриваем сейчас возможную схему лечения на дому тех, у кого заболевание проходит в легкой форме, то есть дать возможность под медицинским наблюдением находиться дома, как это сделали в нашей столице. При этом мы хотим защитить всех остальных людей от возможного несознательного выхода из жилого помещения.

Поэтому сейчас проводится закупка, мы планируем до 2 тысяч таких трекеров закупить. Юридически и документально будет офор?*??ся соглашение с тем лицом, которое будет отправляться на лечение у себя дома», – сообщил Чибис в эфире телеканала «Россия-24».

То есть чтобы лечить заболевание в легкой форме на дому, местные власти предлагают превратить каждого инфицированного в арестанта и вести наблюдение за его перемещениями 24 часа в сутки. Интересно, что в этом случае гарантирует защиту остальных людей от возможного несознательного выхода больного из жилого помещения? Может, к его запястью вместе с браслетом будет привязана часовая бомба? Нет, малоуважаемый Чибис, трекер-браслет – это не про медицинское наблюдение, а про превращение заболевшего в контролируемый биообъект с презумпцией виновности.

Бредовость всей этой истории еще и в том, что по всей России больных легкой и среднетяжелой формой коронавируса сегодня повсеместно оставляют на домашнем лечении – в стационары берут только тяжелых больных. И офор?*?? ради этого некое юридическое соглашение, которое превратит гражданина в бесправное существом – это уже за гранью добра и зла.

Бредятину г-на Чибиса заметили в Совете по правам человека при Президенте. Его глава Валерий Фадеев заявил, что эта идея «выглядит некрасиво с этической точки зрения».

«Это надо, конечно, серьезной юридической экспертизе подвергать, но по крайней мере с этической точки зрения это выглядит очень некрасиво. Все-таки изоляция, тем более самоизоляция, это не домашний арест… Тут можно далеко зайти», – сказал господин Фадеев «РИА Новости».«Мне кажется, даже в условиях чрезвычайных ситуаций нельзя заковывать людей в браслеты для слежки. У нас есть органы правопорядка, которые вполне способны проконтролировать соблюдение карантина лицами, проходящими лечение на дому», – решил сыграть доброго полицейского зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Но с учетом безграничных полномочий регионов на любые эксперименты над гражданами, еще неизвестно, прислушается ли Чибис к этим господам – пока госзакупку никто отменять не собирается.

ТОП-2 в антирейтинге самоуправства и издевательств над гражданами уходит к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, который создал людям массу неудобств, ограничив возможность получения пропуска на выход из дома только одним вариантом – которого, заметим, вообще не было в его официальном постановлении.

Как сообщает интернет-портал «Одинцово.инфо», пропускной режим для поездок на транспорте власти Москвы и Подмосковья анонсировали в пятницу, 10 апреля. На следующий день губернатор Московской области подписал постановление, в котором указаны три способа оформления цифрового пропуска:

«-на подмосковном сайте госуслуг (uslugi.mosreg.ru) -по телефону горячей линии: 8 800 550-50-30 -отправив СМС на короткий номер 0250».

Однако уже вечером 12 апреля Воробьев опубликовал видеоинструкцию по получению пропуска на передвижение через мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», чего не было предусмотрено в постановлении. Жители Подмосковья возмутились реализацией предложенного способа и задали властям множество вопросов, в том числе по избыточности персональных данных, которые требует мобильное приложение. Но ответов от властей не поступило.

Множество обращений от граждан касательно запуска пропускного режима продолжает поступать в аккаунты губернатора в социальных сетях. И ответы от подчиненных Воробьева порождают новые вопросы. Так, официальный представитель Министерства государственного управления Московской области в социальных сетях давал людям вот такие однотипные ответы:

«Для получения цифрового пропуска необходимо скачать и установить мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». На текущий момент другой возможности не предусмотрено».

Предлагают скачивать приложение и на портале госуслуг Московской области, что опять же никак не вяжется с постановлением Воробьева. Таким образом, накануне введения пропускного режима проживающие в Подмосковье оказались в полном недоумении, а незадачливый глава с подчиненными полностью поменял правила игры, словно забыв, что накануне подписывала его правая рука.

Наконец, вечером 14 апреля на официальном сайте правительства Мособласти была опубликована информация о возможности оформить разовый электронный пропуск на федеральном портале госуслуг в разделе «Информирование о перемещениях в период действия карантина по коронавирусу». Для этого необходимо, во-первых, иметь подтвержденный аккаунт на портале госуслуг. А во-вторых – заполнить анкету «на выход» для получения пропуска, указав следующие данные:

«регион (Московская область) ФИО и дату рождения

госномер транспортного средства

данные паспорта

адрес фактического проживания

причину выхода из дома

планируемую длительность пребывания вне дома».

После сохранения анкеты следует дождаться появления мобильного пропуска в личном кабинете. Что тут комментировать? До такого беспредела, как требования от законопослушных граждан описать «планируемую деятельность вне дома», не додумался даже патентованный нарушитель личной тайны Собянин. При этом региональным властям, как обычно, плевать, имеется ли у желающего выйти из дома (вероятно, по жизненно важным делам) компьютер, выход в интернет и/или смартфон. Если не имеется – оставайся в затворе или получай штраф. Весьма достойный менеджмент от господина Воробьева, который, не сомневаемся, еще испортит местным жителям немало нервных клеток в ходе и без того депрессивного режима самоизоляции.

Ну и наконец, наш сегодняшний безоговорочный победитель – певец искусственного интеллекта, который в ходе личных интервью и обращений, увы, формулирует мысли не намного лучше своего киевского коллеги Кличко. Встречаем – господин Собянин собственной персоной.

«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», – констатировал московский градоначальник Сергей Собянин в своем Twitter.

Переговоры с начальником ГУВД пост фактум – это конечно здорово. Но почему заранее нельзя было предусмотреть, что 2 миллиона граждан с пропусками, которых на входе в метро проверяет один сотрудник полиции, создадут вот такую картину:

Картина очень яркая – никаких 1,5 метра (а накануне Минздрав сказал, что коронавирус передается на дистанции до 4 метров) в этой давке нет и в помине. Кроме того, из-за поголовной проверки электронных пропусков на въездах в Москву образовались пробки. Как сообщают водители, хваленая электронная система проверяла каждого водителя около 5 минут (!). И это только для сверки полученного кода на въезд в столицу.

Добавим, что официально объявленная Собяниным возможность получить цифровой аусвайс по звонку на номер 8-495-777-77-77 в среду 15 апреля отсутствовала как класс. По звонку на этот номер можно связаться с тупейшим ботом, умеющим распознавать полтора слова, который на требование связаться с оператором и получить пропуск пошлет вас на… портал mos.ru. Ну да, все операторы в мэрии заняты и перегружены 24 часа в сутки, так что если у вас нет компьютера/смартфона/интернета – можете смело оставаться дома.

Примечательна реакция на происходящее Кремля в лице пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова. Он был весьма снисходителен к г-ну Собянину.

«Делать какие-то выводы и спешить с выводами на основе первого утра, того, как эти пропуска заработали, мы считаем неправильным. Возможны ли трудности? Да, возможны. Опять же, проблема в недисциплинированности. Оно наладится, и мы надеемся, что эффективно сработает», – отметил Песков.

Песков назвал скопления людей на входах в метро при проверке электронных пропусков «нежелательными и опасными», что совершенно очевидно каждому. Но при этом поспешил добавить, что «наказания для московских чиновников и силовиков за образовавшиеся скопления людей при проверке пропусков не предусматривается».

Это ж просто песня для экспериментаторов. Они могут идентифицировать лица здоровых граждан, отошедших от дома без собаки дальше чем на 5 метров, и пополнять за их счет городской бюджет, но при этом к самим городским властям почему-то не применимо наказание, которое недавно было ужесточено в принятом Госдумой ФЗ «Об усилении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил»:

«За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, будут назначать одно из следующих наказаний:

— штраф в сумме от 500 тыс. до 700 тыс. руб. либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев;

— лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет;

— ограничение свободы на срок до двух лет;

— принудительные работы на срок до двух лет;

— лишение свободы на срок до двух лет.

Такая же ответственность наступит, если нарушение создало угрозу массового заболевания или отравления людей.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, будут наказывать принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет».

На наш взгляд, очевидно, что в столичном метро и на подходах к нему столичные власти 15 апреля своими безалаберными действиями создали как минимум угрозу массового заболевания людей. Как максимум – надо бы проследить за самочувствием попавших в эти человеческие пробки на протяжении пары месяцев. Возможны конкретные печальные последствия в виде заражения коронавирусом – и тогда ответственность Собянина и ко многократно возрастает.

Юристы Комитета по защите персональных данных разработали проект заявления о привлечении Собянина и его подчиненных к ответственности: любой гражданин, считающий себя пострадавшим от действий московского мэра, может скопировать наш образец и отправить в соответствующие органы

ЗАЯВЛЕНИЕ доступно по ссылке

В целом же происходящее в России и по всей планете наталкивает на одну мысль – на наших глазах осуществляется глобальный эксперимент по смене парадигмы управления человеческой цивилизацией. И нынешняя «повышенная готовность» – это еще цветочки, маленькая «разведка боем» на предмет устойчивости базовых прав и свобод и гарантий обществу властями в рамках государственно-общественного договора. А вот когда будет запущен сценарий реализации того, к чему власти сейчас «повышенно готовятся» – тогда мы действительно не узнаем окружающий мир. Но не будем при этом забывать, что будущее зависит от каждого из нас.

Каждый неравнодушный гражданин может присоединиться к подписи и распространению обращения за отмену антиконституционного режима цифровых пропусков.