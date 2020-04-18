Имплантация чипов под кожу — план Билла Гейтса, озвученный в интервью

Сооснователь Microsoft в последнее время часто говорит о проблеме вируса-который-нельзя-называть (ВКНН). Он дал интервью американскому интернет-ресурсу TED, а до этого отвечал на вопросы пользователей сетевой площадки Reddit. Его спорные комментарии моментально стали вирусными в сети и вернули Гейтса в перекрестье прицела теоретиков заговора.

Во время сеанса, который он провел на Reddit, Гейтс рассказал о «цифровых сертификатах», которые показывают, кто выздоровел от ВКНН или был вакцинирован против него. Это вызвало беспокойство у многих, кто опасается, что миллиардер и филантроп захочет имплантировать микрочипы во всё и во всех. Но обоснован ли такой страх? Он действительно так сказал? Вы будете смеяться, но Билл Гейтс действительно предложил такую вещь, но это легче сказать, чем сделать. Давайте посмотрим, почему.

Вот что Билл Гейтс будет делать с ВКНН

Гейтс работает над тем, чтобы уменьшить риск серьезных заболеваний во всем мире, таких как полиомиелит, через свою организацию – Фонд Билла и Мелинды Гейтс.В своем интервью TED (см. видео ниже) Билл Гейтс высказал мнение о том, что он сделал бы прямо сейчас, если бы стал президентом. Он сказал, что будет уделять приоритетное внимание изоляции по всей стране, используя в качестве примера период в несколько недель, который соблюдался Китаем и другими странами, сумев значительно снизить число инфицированных. Он также призвал к экстремальному карантину продолжительностью от 6 до 10 недель.

Он не согласен с Дональдом Трампом, который хочет, чтобы промышленные предприятия работали на католическую Пасху (12 апреля), добавив, что он считает это «очень безответственным» отношением.

Билл Гейтс о «цифровых сертификатах» для вакцинации

Гейтс дал аналогичные ответы в своей теме, опубликованной на Reddit. Он сказал, что страны, которые хорошо справляются с тестированием на вирус и остаются в карантине, начинают видеть улучшения всего через несколько недель, после чего, по его мнению, они должны снова открыться и вернуться к нормальной жизни.

Тем не менее, его самым спорным комментарием стал тот, который он сделал по поводу «цифровых сертификатов», которые бы фиксировали, был ли кто-то вакцинирован против ВКНН или нет.

«В конечном итоге у нас будут цифровые сертификаты, которые покажут нам, кто выздоровел, кто недавно проходил тестирование, или, когда у нас будет вакцина, кто её получил», – написал он в Reddit .

Гейтс, возможно, имеет в виду татуировки с квантовыми точками, которые в настоящее время разрабатываются исследователями из Массачусетского технологического института и Университета Райса. Эти татуировки предназначены для хранения записей и историй вакцинации каждого человека. В декабре прошлого года исследователи из двух университетов заявили, что они разрабатывают эти татуировки после того, как Гейтс призвал их найти решение для выявления тех, кто не был вакцинирован против различных заболеваний.

Почему рано волноваться?

В другой связанной теме некоторые пользователи Reddit обсуждали, может ли идея Гейтса об этих цифровых сертификатах быть применена сегодня.Один из них выразил обеспокоенность тем, что в ближайшем будущем для того, чтобы покинуть свои дома, может потребоваться микрочип, встроенный в организм с цифровой записью о вакцинации против ВКНН. Другие отметили, что правительства не требовали иметь «цифровой сертификат» или делать что-то подобное с другими вакцинами, поэтому они вряд ли сделают такое с ВКНН.

В своем комментарии Гейтс использовал оборот «в конечном итоге», и технология, о которой он говорил, несомненно, все еще находится на очень ранней стадии разработки. Поэтому, возможно, еще рановато начинать волноваться о том, что кто-то заставит нас сделать татуировку или имплантировать микрочипы – что понятно, учитывая царящую паранойю, усиленную СМИ.

Однако это не означает, что в будущем идея Гейтса не станет реальностью…