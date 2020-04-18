Два сотрудника «Роскосмоса» с COVID-19 скончались в Москве

Два сотрудника «Роскосмоса» с COVID-19 скончались в больнице в Москве в возрасте 62 и 68 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя оперативного штаба, заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.

По его словам, еще один работник «Роскосмоса», у которого было подозрение на коронавирус, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет. В пресс-службе госкорпорации отметили, что число заразившихся коронавирусом в «Роскосмосе» за несколько дней выросло до 42 человек.

Ранее стало известно, что коронавирус выявили у Евгения Микрина — заместителя гендиректора и генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия», производящей корабли «Союз». Он находится на самоизоляции дома, так как клинических симптомов заболевания у него нет.