За добу від коронавірусу вилікувалася рекордна кількість італійців

За минулу добу в Італії від коронавірусу одужала рекордна кількість людей — 2 563, це найвищий показник від початку епідемії.

Про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії, — передає Українська правда.

Загалом кількість тих, хто видужав від COVID-19 в Італії сягнула 42 727. Померли у зв’язку з вірусом 22 745 осіб.

За минулу добу померли 575 осіб — трохи більше у порівнянні з вчорашнім показником.

Кількість госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії знижується другий тиждень поспіль. Минулої доби їх було всього 2 812 — на 124 менше, ніж учора. Загалом 25 876 осіб госпіталізовані. Решта інфікованих — 78 364 — на самоізоляції вдома.

За минулу добу було виявлено 3 494 нових випадки зараження. Втім треба відзначити, що останніми днями в Італії активніше проводять тестування. За останні 24 години було проведено рекордну кількість тестів — близько 65 тисяч.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу від початку пандемії склала 172 434. Активних випадків захворювання в країні (виключена кількість померлих і тих, хто одужав) — 106 962.