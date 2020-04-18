В России закупили 83 миллиона гробов, правда или фейк

Новость о том, что МЧС России закупили 83 миллиона гробов не нова. Об этом ходили слухи еще в 2012 году. И вот страшилка восьмилетней давности вернулась в Интернет.

Информация том, что правительство страны закупило огромное количество гробов шокировала многих россиян. Оно и понятно ведь на фоне пандемии коронавирусной инфекции и распространению этой заразы и на территории РФ такие заявления вряд ли воспринимаются как шутка. Но фейк на лицо. О закупке гробов не говорится нигде, кроме как на странных страничках в Сети и то, с давно истекшим сроком.

Зачем закупили гробы?

История про гробы впервые засветилась восемь лет назад. Тогда на портале Русский вопрос было размещено сообщение о некой закупке КБЗ Министерством чрезвычайных ситуаций. Ссылаясь на анонимные источники того же МЧС авторы статьи сообщили о странной закупки МЧС.

По сообщению источника в МЧС, пожелавшего остаться анонимным, ещё в середине 2012 года Министерством по чрезвычайным ситуациям России было закуплено в общей сложности порядка 83-х миллионов КБЗ (комплектов быстрого захоронения). Комплект представляет из себя пластиковый гроб серо-зелёного цвета из полиэтилена высокого давления с плотно прилегающей крышкой. Внутри каждого этого контейнера находится порошкообразный антибактериальный компонент, которым планировалось посыпать тела жертв «множественных катастроф техногенного и химико-бактериологического характера» непосредственно перед закрытием гроба. Источник утверждал, что крышка изделия полностью изолировала останки от контакта с насекомыми, грызунами и бродячими животными, а материал комплекта позволял их безопасно складировать под открытым солнцем плотными стеллажами в 12 и более ярусов, при этом «ножки» гроба аккуратно вставлялись в верхние пазы-выемки, заведомо предусмотренные для этих целей. Как сообщает анонимный эксперт масса пустого изделия составляла всего около восьми килограмм. В связи с этим сообщением авторы «сенсации» вспомнилли, как несколько лет назад в США были приобретены в огромных количествах аналогичные комплекты.

Понятно, что такая постановка вопроса, где нет ни официально подтвержденных документов, ни фото…ничего не стоит. Фейк он и есть фейк.