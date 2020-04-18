Собянин предупредил москвичей о возможном ужесточении пропускного режима

В российской столице с этой недели действует система электронных пропусков для поездок по городу.

В Москве может быть ужесточен пропускной режим, введенный из-за угрозы распространения в городе коронавируса. Об этом предупредил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Если мы увидим, что нарастает количество нарушений со стороны граждан или предприятий, все инструменты для этого есть», — заявил Собянин, которого цитирует агентство ТАСС.

С 15 апреля цифровые пропуска стали необходимы москвичам для поездок на любом транспорте — как личном, так и общественном. В этот же день при входе на некоторые станции московского метро образовались очереди. Это произошло из-за проверки цифровых пропусков у всех пассажиров.

Мэр Москвы Сергей Собянин позже заявил, что очереди устранены, и работа метрополитена нормализована. После этого власти пообещали, что проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим.

Ем не менее, в социальных сетях после произошедшего столпотворения у входов в метро начало набирать обороты требование отправить в отставку мэра Собянина. В сети вновь стал популярен хэштег #собянинавотставку.

Из-за риска распространения коронавируса в столице продолжают действовать жесткие ограничительные меры. Горожанам предписано не выходить из дома без веских причин.