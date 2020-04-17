Chery запатентовала в РФ новый полноразмерный кроссовер

Не успев вывести на наш рынок первую модель своего премиального суббренда Exeed – TXL, Chery готовит к продажам вторую. На днях китайцы запатентовали в России дизайн нового полноразмерного кроссовера Exeed VX, представленную на родине в марте этого года.

Интересно, что в России Chery запатентовала сразу две версии новинки – концепт прошлогоднего образца и серийный кроссовер, который вот-вот поступит в продажу в Китае и, по всей видимости, в обозримом будущем появится и у нас.



Chery Exeed VX. Фото Роспатент

Внешне эти два варианта почти не отличить – серийный кроссовер выдают только более крупные фары, фонари, боковые зеркала и традиционные дверные ручки вместо выдвижных. Длина, ширина и высота Exeed VX составляют 4970, 1940 и 1795 мм соответственно, колесная база – 2900 мм. Салон имеет семиместную компоновку с тремя рядами сидений.



Chery Exeed VX. Фото Роспатент

О характеристиках новинки для российского рынка пока говорить рано, ибо модель еще даже не сертифицирована (не получила ОТТС). В Китае же VX оснастят 1,6-литровым 197-сильным бензиновым турбомотором, агрегатированным с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и полным приводом.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», первой моделью бренда Exeed в России станет среднеразмерный кроссовер TXL. Старт его продаж запланирован на третий квартал 2020 года.