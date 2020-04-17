Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекречен

По
mavit
-
11

Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекречен

Конкуренция в сегменте бизнес-вэнов в Китае растет. И если Hyundai только начал тестировать свою новинку, то Volkswagen свой Viloran уже представил и подготовил к выходу на рынок.

Получив более трех метров пространства между осями, (3180 мм, у кроссовера Teramont – 2979 мм), Volkswagen Viloran стал самым крупным автомобилем на модульной платформе MQB. Габаритные длина, ширина и высота в его случае составили 5346, 1976 и 1781 мм соответственно, превзойдя, тем самым, и Teramont, и европейского «брата» Sharan.

Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекречен
Volkswagen Viloran. Фото Volkswagen

Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекречен
Volkswagen Viloran. Фото Volkswagen

Салон, само собой, получился более чем просторным, с тремя рядами сидений и вместительным багажником на 436 литров (у седана Polo он немногим больше – 460 литров). На втором ряду разместились два раздельных кресла с электроприводом, выдвижными подставками для ног и крупными подлокотниками в топ-версии, а на третьем – диван, рассчитанный на трех взрослых пассажиров.

Экстерьер «Вилорана» обошелся без изысков и по своей стилистике почти полностью повторяет кроссовер Teramont, а вот по опциям все куда интереснее. К примеру, у новинки по умолчанию есть цифровая приборная панель, крупный дисплей мультимедии и полностью сенсорный блок управления климат-контролем, а за доплату – третья зона «климата», панорамная крыша, матричные фары, адаптивный «круиз» и обширный комплекс электронных помощников.

Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекречен
Интерьер Volkswagen Viloran. Фото Volkswagen

Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекречен
Интерьер Volkswagen Viloran. Фото Volkswagen

Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекречен
Интерьер Volkswagen Viloran. Фото Volkswagen

Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекречен
Интерьер Volkswagen Viloran. Фото Volkswagen

Моторная гамма перешла к минивэну от «китайской» версии «Терамонта» – та же 2,0-литровая «турбочетверка» TSI мощностью 186 или 220 л.с., агрегатированная с двухсцепленчатым семиступенчатым «роботом» DSG и передним приводом.

Производством Volkswagen Viloran в Китае займется местное совместное предприятие SAIC-Volkswagen. Первые машины поступят к дилерам уже в мае. Ценник, как сообщают «Автоновости дня», будет варьироваться от 49 500 до 56 600 долларов (3,7 – 4,2 млн рублей) в зависимости от комплектации.