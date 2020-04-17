Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекречен

Конкуренция в сегменте бизнес-вэнов в Китае растет. И если Hyundai только начал тестировать свою новинку, то Volkswagen свой Viloran уже представил и подготовил к выходу на рынок.

Получив более трех метров пространства между осями, (3180 мм, у кроссовера Teramont – 2979 мм), Volkswagen Viloran стал самым крупным автомобилем на модульной платформе MQB. Габаритные длина, ширина и высота в его случае составили 5346, 1976 и 1781 мм соответственно, превзойдя, тем самым, и Teramont, и европейского «брата» Sharan.



Volkswagen Viloran. Фото Volkswagen



Volkswagen Viloran. Фото Volkswagen

Салон, само собой, получился более чем просторным, с тремя рядами сидений и вместительным багажником на 436 литров (у седана Polo он немногим больше – 460 литров). На втором ряду разместились два раздельных кресла с электроприводом, выдвижными подставками для ног и крупными подлокотниками в топ-версии, а на третьем – диван, рассчитанный на трех взрослых пассажиров.

Экстерьер «Вилорана» обошелся без изысков и по своей стилистике почти полностью повторяет кроссовер Teramont, а вот по опциям все куда интереснее. К примеру, у новинки по умолчанию есть цифровая приборная панель, крупный дисплей мультимедии и полностью сенсорный блок управления климат-контролем, а за доплату – третья зона «климата», панорамная крыша, матричные фары, адаптивный «круиз» и обширный комплекс электронных помощников.



Интерьер Volkswagen Viloran. Фото Volkswagen



Интерьер Volkswagen Viloran. Фото Volkswagen



Интерьер Volkswagen Viloran. Фото Volkswagen



Интерьер Volkswagen Viloran. Фото Volkswagen

Моторная гамма перешла к минивэну от «китайской» версии «Терамонта» – та же 2,0-литровая «турбочетверка» TSI мощностью 186 или 220 л.с., агрегатированная с двухсцепленчатым семиступенчатым «роботом» DSG и передним приводом.

Производством Volkswagen Viloran в Китае займется местное совместное предприятие SAIC-Volkswagen. Первые машины поступят к дилерам уже в мае. Ценник, как сообщают «Автоновости дня», будет варьироваться от 49 500 до 56 600 долларов (3,7 – 4,2 млн рублей) в зависимости от комплектации.