Европейские продажи Lada в марте упали на 60%

По итогам марта 2020 года автомобили LADA нашли в странах Евросоюза 412 покупателей – на 60,2% меньше, чем годом ранее. Таким образом, европейские продажи автомобилей российской марки падают уже третий месяц подряд, отмечает «АвтоСТАТ».

За первый квартал текущего года, как сообщают «Автоновости дня», падение продаж оказалось менее значительным – минус 55,7% при 534 проданных автомобилях.

Напомним, весной прошлого года «АвтоВАЗ» объявил о прекращении поставок автомобилей на европейский рынок в связи с ужесточением экологических норм. Новый эко-стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей, которые с учетом низких продаж (доля LADA на рынке ЕС не дотягивает даже до 0,1%) нецелесообразны.

Ожидается, что в ближайшем будущем экспорт «АвтоВАЗа» будет сосредоточен только на рынках СНГ (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан), Латинской Америки и Ближнего Востока.