Бывший американский сопредседатель Минской группы против демократического процесса в Арцахе? — NovostiNK — Новости Армении



18 апреля 2020, 00:38 — NovostiNK Dialogorg.ru. Выборы, прошедшие в Арцахе, с точки зрения международного права являются безупречным доказательством протекающих демократических процессов. А именно — свободные и прозрачные выборы, законное волеизъявление народа и в конечном итоге, избрание легитимной власти. Причем, все это происходило в условиях чрезвычайных мер, предпринятых властями Арцаха по нераспространению пандемии в республике. Реакция международного сообщества касательно выборов была весьма сдержанной. Несмотря на формальные заявления ряда международных структур в связи с выборами в Арцахе, в целом сложились благоприятные условия для капитализации итогов прошедших выборов. В этом плане создается необходимость проведения более гибкой и инициативной внешней политики со стороны Степанакерта. Формирование нового правительства, пожалуй, ответит на эти вопросы, но а пока, азербайджано-турецкие лоббисты и поддерживающие интересы Анкары и Баку международные “деятели” ополчились на свободный Арцах. Один из них — бывший американский сопредседатель Минской группы Мэтью Брайза, который после долгого молчания снова начал проявлять активность. Не случайно, что его первое публичное интервью появилось именно после выборов в Арцахе.

«Очевидно, что люди во всем мире сегодня уделяют внимание пандемии COVID-19. Но те правительства, которые обратили внимание на так называемые «выборы» в Карабахе, единогласно заявили, что не признают результаты голосования», — заявил Брайза в интервью бакинским СМИ. Что касается посредничества Минской группы ОБСЕ в нагорно-карабахском конфликте, как отметил Брайза, выборы не окажут на него вообще никакого влияния.

«В прошлом неоднократно проводились подобные «выборы» со стороны так называемых «представителей» армян в Нагорном Карабахе. Исходя из личного опыта как сопредседателя Минской группы от США, я уверен, что вчерашние «выборы» не повлияют на реальные переговоры. И это все потому, что ни одна страна мира и даже Армения не признала и не собирается признавать этот анклав в качестве независимого государства. Сегодня каждая страна придерживается именно той политики, в которой признается международно-правовая реальность того, что Нагорный Карабах остается частью Азербайджана», — подчеркнул Брайза.

Очевидно, что бывший американский сопредседатель Минской группы держит обиду на армянские организации и структуры, которые в свое время заблокировали в Сенате США кандидатуру Брайзы на пост после США в Азербайджане. Помимо этого Брайза не случайно высказался на тему выборов в Арцахе. Ведь итоги выборов в республике отражают свободное волеизъявление ее жителей, а это как мы уже отметили, основа функционирования легитимной власти, которая в свою очередь будет выступать с более прочных позиций в переговорном процессе. Авторитарному Азербайджану и его сообщников не удовлетворяет появление в Арцахе сильной власти. Поэтому мы замечаем истеричные заявления из Баку, нападки на становление демократии в Арцахе со стороны таких ангажированных лиц как Брайза и целенаправленные атаки азербайджано-турецкого лобби на международную правовую систему. Можно конечно оставить без внимания заявление Брайзы, но не стоит забывать, что он долгое время координировал процесс карабахского урегулирования со стороны США и этот факт не может не волновать армянские стороны. Однако тревожнее всего, что Брайза не только искажает суть предыстории карабахского конфликта и весь переговорный процесс, но откровенно вмешивается во внутренние дела Армении и Арцаха, заявляя о якобы серьезных противоречиях между властями двух армянских республик. Он, в частности, уверен, что выборы повлияют на отношения Армении и Нагорного Карабаха.

«Предыдущий «глава» Нагорного Карабаха был марионеткой прежних режимов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, правящих в Армении и представляющих карабахский клан. Новоизбранный «президент» Араик Арутюнян считается более близким человеком для нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тем не менее, Арутюнян является олигархом, легитимность которого ставится под сомнение из-за обвинений в значительной фальсификации голосов и очень низкой явке во втором туре так называемых «выборов». Таким образом, изменение может только состоять в том, что старый карабахский клан, который управлял Арменией, больше не будет иметь внушительного влияния в Нагорном Карабахе», — сказал Брайза.

Брайза, который кроме азербайджанского тезиса о территориальной целостности, не имеет ни малейшего представления об остальных аспектах международного права, дискредитировал себя еще в период работы “посредником”. Но это провальная часть его биографии, а нам должно быть интересно молчание Европейского сообщества касательно прошедших в Арцахе выборов. Ведь они соответствовали всем принятым со стороны европейцев критериям, которые стали одним из важнейших принципов становления демократии. Так в чем же проблема? Почему люди, преодолевшие последствия навязанной им войны, не могут решить свою судьбу, тем более через свободные и прозрачные выборы. И куда делись основополагающие тезисы о правах человека и прав народов на самоопределение? Безусловно свою роль играет и европейская бюрократия. В этом плане как говорил российский историк Василий Ключевский, она сила, утратившая цель своей деятельности и потому ставшая бесцельной, но не переставшая быть сильной!