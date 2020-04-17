Губернатор Алтайского края вписал оградительный указ запрет религиозные обряды посещение кладбищ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил очередные дополнения к своему указу о борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории региона. Теперь, как следует из документа, в крае запрещено проведение массовых религиозных обрядов и конфессиональных церемоний, а также посещение кладбищ. Кроме того, уточнены карантинные меры к прибывающим из Москвы и список муниципалитетов, которые находятся в фокусе внимания властей. Указ опубликован на сайте регионального правительства 17 апреля.

О том, что в Алтайском крае ограничат доступ верующих к религиозным объектам стало известно 16 апреля, когда главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко подписала соответствующее постановление и обязала главу региона проконтролировать его исполнение. Новый губернаторский указ был готов в тот же день, и там уже есть эта норма. При том, что проведение массовых религиозных обрядов попало под запрет, жителям края власти только лишь рекомендуют воздержаться от посещения культовых объектов. Из этого можно сделать вывод, что храмы все же не будут принудительно закрыты, в них просто не будут проводиться обряды с большим количеством прихожан.

Учитывая, что уже на этой неделе православные христиане должны праздновать Пасху, мера выглядит своевременной. Впрочем, уже появились сообщения о том, что в церквях и храмах наносят разметку по аналогии с магазинами, чтобы очертить безопасное расстояние между прихожанами. «Темпы распространение коронавируса, сложная эпидемиологическая ситуация, тем не менее, не омрачат самый светлый христианский праздник. Принимаемые меры вынужденные, они направлены на защиту наших граждан. Но светлое Христово Воскресение у нас никто не отнимет, давайте проведем его в узком семейном кругу, а Пасхальное богослужение посмотрим на нашем краевом телеканале в прямом эфире», — приводит правительственный Telegram-канал «Ленина, 59» комментарий-рекомендацию Виктора Томенко.

Помимо массовых религиозных обрядов и конфессиональных церемоний под временный запрет попало и проведение ярмарок. Также в указе упомянут запрет для органов местного самоуправление на организацию доставки граждан к кладбища, а самим жителям региона власти рекомендуют воздержаться от посещения могил. Для лиц, прибывших в Алтайский край из Москвы любым способом, в соответствии с новым указом теперь обязательно вводится двухнедельная самоизоляция. Работодателям таких лиц предписано организовать для изолированных возможность работать удаленно. Другие нововведения касаются уточнений списка исключений для организаций, деятельность которых временно приостанавливается.

Отметим, что некоторые священнослужители в Алтайском крае уже ищут лазейки для проведения массовых обрядов. Например, Telegram-канал «Алтайский лемур» приводит слова настоятеля Вознесенского прихода в Барнауле Георгия Титова, который, судя по всему, не собирается что-то менять в работе прихода. «Напоминаю, что Свято- Вознесенский приход РПЦЗ Барнаула не является религиозной организацией. Согласно ст. 6 федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций. Мы являемся религиозной группой, о чем у нас имеются соответствующие документы. Поэтому, попытку распространить на нас действие указанного документа [постановления главного санитарного врача региона] будем рассматривать как правовой беспредел с привлечением к этому внимания СМИ и общественности», — цитирует канал священника. Таким образом, может наметиться противостояние светских властей и религиозных деятелей, которые не хотят способствовать мерам по сдерживанию инфекции.

Напомним, что ранее федеральный Роспотребнадзор готовил документ, которым был вынужден предписать закрытие в стране храмов на период Пасхального богослужения 18-19 апреля. Данная информация транслировалась Telegram-каналом правительства Алтайского края «Ленина, 59». Такое решение в итоге пришлось принять, поскольку риск получить мощную вспышку коронавируса в церкви очень велик. Между тем в Алтайской митрополии ранее вели речь лишь о ведении пасхальных служб вне храмов, однако теперь от этой идеи им придется отказаться.