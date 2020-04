Скандал с шоу Эллен Дедженерес. Сотрудники возмущены безразличием руководства: урезали зарплаты, наняли других

Сотрудники 'The Ellen DeGeneres Show' возмущены позицией руководства во время пандемии коронавируса. По словам участников съемочной команды, их оставили без работы и урезали зарплаты на 60%, а для создания удаленной версии передачи пригласили сторонних специалистов.

Члены съемочной группы дневного ток-шоу Эллен Дедженерес ('The Ellen DeGeneres Show') возмущены отношением руководства, которое долгое время не выходило с ними на связь. В условиях пандемии коронавируса более 30 сотрудников популярной программы не получали письменных сообщений о планах компании по поводу дальнейшей работы и сохранении зарплаты. Об этом Variety рассказали два источника из съемочной группы, пожелавшие остаться анонимными.

По словам одного из инсайдеров, начальство иногда отвечало на телефонные звонки, но не давало достаточной информации о положении дел. Также сотрудники были взволнованы недавним приглашением на шоу сторонней технологической компании для помощи Дедженерес в дистанционной записи шоу из ее дома в Калифорнии.

Молчание продюсеров вызвало беспокойство среди членов съемочной группы, которые боялись остаться без работы. На прошлой неделе руководство попросило всех работников подготовиться к сокращению заработной платы на 60%. Инсайдеры добавили, что некоторые сотрудники все еще работают над удаленной версией передачи, которая продолжает выходить и сохраняет свою аудиторию.

Однако пресс-секретарь подразделения Warner Bros. Television, занимающегося распространением шоу, заявил, что компания заботится о персонале в трудные времена. По его словам, зарплаты выплачиваются своевременно, но в соответствии с сокращенным графиком работы.

«Наши исполнительные продюсеры и Telepictures [дочерняя компания Warner Bros. Television] стремятся заботиться о наших сотрудниках и принимают решения, в первую очередь, с учетом их интересов», – сказали в студии.

Представитель Warner Bros. признал, что проблемы сотрудников могли бы решаться эффективнее, если бы не всеобщий хаос, вызванный распространением COVID-19.

Обычно Дедженерес записывала выпуски четыре дня в неделю, но теперь увеличила их количество до пяти. В последний раз студийные эпизоды шоу были сняты 9 марта, а 16 марта сотрудники получили зарплату. Тогда же студия была закрыта до конца месяца для соблюдения мер безопасности во время пандемии коронавируса.

«По возвращении после перерыва 30 марта персоналу оплатили неделю работы, несмотря на то, что у руководства не было четких планов возобновления производства», – сказал представитель компании.

По состоянию на 10 апреля сотрудникам было предложено ожидать компенсацию за два восьмичасовых рабочих дня в неделю. В среду, 15 апреля, среди членов съемочной группы стало распространяться сообщение о том, что их график будет восстановлен до четырехдневной рабочей недели. Однако источник, близкий к Warner Bros., опроверг эти слухи, заявив, что персоналу выплачена задолженность, а окончательный график рабочих часов еще не утвержден.

В то время как большая часть съемочной группы осталась без работы с пониженной ставкой, руководство наняло аудиовизуальную компанию Key Code Media для удаленного производства шоу. При этом, по словам штатных сотрудников, они обладают теми же навыками, что и сторонние помощники.

«Из-за требований социального дистанцирования необходимо было внести технические изменения в способ производства шоу, чтобы соответствовать городским постановлениям и протоколам общественного здравоохранения», – сказал представитель студии, добавив, что ни один из членов съемочной группы не потерял работу при найме Key Code.

Участники команды Дедженерес изучили поведение руководства подобных программ в критической ситуации. По их словам, сотрудники шоу Jimmy Kimmel Live! получили зарплаты в полном размере из личных средств руководителя передачи. Работники проектов Last Week Tonight with John Oliver, Full Frontal with Samantha Bee и «Desus & Mero» также поддерживают прозрачную связь с начальством и получают полную ставку.