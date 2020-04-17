Reuters: Отставка турецкого министра выявила напряжённость в партии Эрдогана

Агентство напоминает, что министр Сулейман Сойлу подал в отставку в воскресенье после того, как власти в пятницу дали всего за два часа уведомление о 48-часовом комендантском часе в главных городах Турции, вызвав в стране хаос: толпы людей бросились скупать припасы.

«Сойлу предложил взять на себя вину за эту панику, хотя этот шаг был одобрен Эрдоганом. Но отставка Сойлу вызвала волну поддержки министра в социальных сетях, и Эрдоган быстро объявил, что отклонил эту отставку, и Сойлу останется на своём месте», — указывается в статье.

Как видный член кабинета министров, известный своей жёсткой позицией по вопросам безопасности и своей популярностью среди сторонников партии, Сойлу рассматривается некоторыми членами ПСР как потенциальный соперник влиятельного зятя Эрдогана, министра финансов и казначейства Берата Албайрака, сообщает Reuters.

«Теперь уже не секрет, что между Албайраком и Сойлу в течение некоторого времени существовала борьба и некоторые проблемы… Отставка Сойлу была сделала данное обстоятельство (проблемы — ред.) более очевидным», — сказал агентству один из чиновников ПСР, выступая на условиях анонимности.

Чиновник также заявил, что Сойлу укрепил свои позиции, завоевав общественное одобрение со стороны Эрдогана.

С момента назначения министром внутренних дел четыре года назад 50-летний Сойлу принимал решения, в ходе которых десятки тысяч человек были задержаны по подозрению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого организации неудавшегося военного переворота 2016 года. Правозащитные группы описывают произошедшее как чистку — неизбирательную, непропорциональную и рассчитанную на подавление инакомыслия, отмечается в статье.

Но официальный представитель ПСР заявил агентству, что решение Сойлу уйти в отставку, укрепило его позиции внутри партии и среди её электората.

«Независимо от того, что кто-то говорит, у него есть власть, и эта власть действительно укрепилась после вопроса об отставке», — сказал чиновник Reuters.

Потеря Сойлу нанесла бы удар по ПСР, заявил агентству другой партийный деятель.

«Сойлу является одним из важных центров власти внутри партии … Баланс сил внутри партии изменился с воскресенья», — заключил аноним.