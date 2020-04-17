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Эльвира Набиуллина, 20 марта 2020 года

«Россия 24»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/733/13014733/upload-01-pic905-895x505-94919.jpg" alt="ЦБ не планирует вводить мораторий на вклады населения" /></p> </p> <p>

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что планов вводить мораторий на вклады населения у ЦБ нет. Об этом пишет ТАСС.

Она пояснила, что в этом нет никакой необходимости, поскольку с фондированием и ликвидностью банковской системы все в порядке.

Кроме того, по ее словам, введение моратория на вклады населения отсутствует в Гражданском кодексе и в законодательстве о банковской системе.

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