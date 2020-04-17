ЦБ не планирует вводить мораторий на вклады населения

По
mavit
-
13

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

ЦБ не планирует вводить мораторий на вклады населения

Эльвира Набиуллина, 20 марта 2020 года

«Россия 24»

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что планов вводить мораторий на вклады населения у ЦБ нет. Об этом пишет ТАСС.

Она пояснила, что в этом нет никакой необходимости, поскольку с фондированием и ликвидностью банковской системы все в порядке.

Кроме того, по ее словам, введение моратория на вклады населения отсутствует в Гражданском кодексе и в законодательстве о банковской системе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

ЦБ планирует снизить ключевую ставку

Глава Центробанка назвала 2020 год тяжелым для мировой экономики

Источник