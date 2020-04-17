По

Остановить прослушивание

close





Anatoly Maltsev/Reuters

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/2ae34654479944184a4dad278700c030.jpg" alt="Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус" />

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус, пишет РИА «Новости».

По мнению Лукашенко, российские тесты часто дают ошибочные результаты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РФ не исключает дополнительную помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19

— Лукашенко: COVID-19 превратился в политику

— Лукашенко ответил на критику из-за особого пути в борьбе с коронавирусом