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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

</p> </p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/957/12151957/upload-RIAN_5737197.HR-pic905-895x505-36437.jpg" alt="Песков объяснил указ Путина о продлении срока отчета о доходах" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока предоставления отчетов чиновников о доходах из-за режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время некоторые чиновники находятся на самоизоляции и «физически не могут» собрать необходимые документы в банках и других учреждениях, пояснил Песков. Он отметил, что решение было принято, чтобы не подвергать сотрудников риску.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин продлил срок подачи сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год до 1 августа текущего года включительно.

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