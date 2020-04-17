Песков объяснил указ Путина о продлении срока отчета о доходах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока предоставления отчетов чиновников о доходах из-за режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
В настоящее время некоторые чиновники находятся на самоизоляции и «физически не могут» собрать необходимые документы в банках и других учреждениях, пояснил Песков. Он отметил, что решение было принято, чтобы не подвергать сотрудников риску.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин продлил срок подачи сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год до 1 августа текущего года включительно.
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