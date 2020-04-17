Что нельзя делать в Великую субботу 18 апреля 2020 года

Великая суббота — это последний день перед Пасхой. Этот день в 2020 году выпадает на 18 апреля, православные христиане готовятся к Пасхе.

Что произошло в Великую, или страстную субботу

Этот великий день называют днем покоя и скорби — Спаситель закончил свою земную жизнь и лежит в гробу. Однако к скорби примешивают и ожидание радости, которую дает надежда на Воскресение. Если верить Евангелию, в ночь с пятницы на субботу Спаситель был погребен, тело его бездыханное сняли с креста, омыли, умастили и завернули в плащаницу, а затем похоронили в пещере неподалеку от Голгофы, где его и казнили.

В Евангелии от Матфея сказано, что в Великую субботу первосвященники и фарисеи отправились к Понтию Пилату и сказали ему:

«Мы поняли, что обманщик (Иисус), еще когда он жив был, сказал, что живой будет через три дня. Прикажи охранять гроб его до третьего дня, чтобы его апостолы, придя ночью, не украли тело и не заявили народу, что он восстал из мертвых».

Пилат отдал распоряжение завалить камнями вход в гробницу Спасителя и установил там стражу. То, что произошло дальше — знают все, гробница была пустой, тогда как Спаситель был живым.

Что можно делать в Великую субботу

Великую субботу посвящают отдыху и скорби, самое страшное уже случилось. Согласно традициям, к этому дню вся подготовка к Пасхе уже должна завершиться. Необходимо помолиться, освятить пасхальные куличи, а затем погрузиться в богоугодные размышления. В этот день в первую очередь нужно подумать о своем прошлом и будущем, люди должны переосмыслить жизненные приоритеты и ценности, дабы попросить у Господа прощения, и у всех близких своих и друзей.

В этот день нужно посетить церковное богослужение, которое начинается ранним утром и продолжается в течение всего дня. Интересно, что вечером богослужение переходит во всенощное, а затем наступает долгожданное Светлое Воскресение. Из самых известных обрядов Великой субботы, в котором принимают участие священнослужители и миряне — крестный ход с плащаницей, которую под песни несут вокруг церкви.

Что запрещено делать в Великую субботу 18 апреля 2020 года

Этот день посвящается печальным событиям, которые были описаны в Евангелие. Согласно священному писанию, в этот день нельзя веселиться, нецензурно выражаться и ссориться. Плотские утехи в Великую субботу — это большой грех. Стирка и уборка в доме под запретом. В последний раз уборка проводится в Чистый четверг, после чего вплоть до следующего воскресенья после Пасхи убираться в доме запрещено. Готовиться к Пасхе в Великую субботу также не рекомендуется.

Известно, что все подготовительные дела необходимо было закончить перед Великим четвергом. Под строгий запрет попали и скоромные продукты, запрещается также пробовать готовые пасхальные блюда. Самым строжайшим запретом в этот день является запрет на металлические предметы. Как и в Великую пятницу, их нельзя было брать в руки. Дело в том, что Христа прибили к кресту металлическими гвоздями. В этот день нельзя уходить на охоту или рыбалку. Нельзя поминать тех, кого нет с нами. В этот день, как и на Пасху, нельзя ходить на кладбище, его лучше всего посетить на Радоницу.

Приметы на Великую субботу

Народ предсказывал по погоде в этот день урожайность и погоду на лето. Если в этот день солнце будет, то значит и летом будет тепло. Если в Страстную субботу пасмурно и дождь идет, лето стоит ожидать холодное. Согласно одной из традиций, в ночь с Субботы на Светлое воскресенье нельзя спать. Народная мудрость гласит, что в это время счастье бродит среди людей, и чтобы не пустить его, необходимо отказаться от сна. Для того чтобы весь год красота не покидала вас, необходимо бросить священное яйцо в воду, а вечером умыться этой же водой.

Помните, что нужно в этот день отказаться от многих дел, даже от охоты и рыбалки. В это время нельзя употреблять в пищу мясо убитых животных, иначе можно привлечь беду в вашу жизнь. Для того чтобы не смыть с себя счастье и здоровье, в этот день нельзя принимать душ и ходить в баню.

Напомним, что последний день Великого поста — это день скорби. Согласно приметам, тот, кто будет в этот день веселиться, проведет весь год в слезах. В последний день Великого поста запрещено что-либо из дома давать, чтобы не отдать свое здоровье и удачу.

Издревле в этот день каждая незамужняя девица определяла, как скоро она сможет выйти замуж. Если первый, кого она видела на улице, был юноша, значит, скоро она выйдет замуж. Если это был взрослый мужчина, свадьба состоится в течение года. Встреча с представительницей слабого пола не предвещала ничего хорошего. Это значит, что девушке предстоит пробыть в одиночестве очень долгое время.