Указ президента о продлении нерабочих дней до 31 мая 2020 года: фейк или нет

На просторах рунета появилось изображение документа, который имеет схожесть с официальным указом главы государства Владимира Путина. В документе сказано, что руководитель государства заявил о продлении нерабочих дней до 31 мая 2020 года. Это фейк-информация, об этом уже заявили власти Российской Федерации.

Фейк о нерабочих днях до конца мая

На просторах рунета долгое время «гулял» документ, в котором говорится о том, что нерабочие дни в РФ будут продлены до 31 мая 2020 года. Анонимный автор говорит о том, что этот документ является указом главы государства Владимира Путина. «Распоряжение президента» путешествует по рунету уже достаточно давно. Есть те, кто радуются, что могут посидеть еще дома, но большая часть людей паникуют, так как устали от самоизоляции, да и к тому же всем хочется кушать, а работы нет. Фейковый документ вы можете увидеть ниже.

Сроки нерабочих дней в России

Стоит отметить, что на официальном сайте правовой информации никто не публиковал этот документ, также его нельзя отыскать и на других сайтах российского правительства, где публикуют документы, постановления и указы. В связи с этой информацией можно сказать, что нерабочие дни закончатся 30 апреля 2020 года, как и обещал глава государства ранее на своем обращении к гражданам России.

Глава государства 25 марта 2020 года обращался к гражданам и сообщил, что страна должна уйти на вынужденные выходные. Все дело в том, что по стране активно распространяется вирус COVID-19. Глава государства 2 апреля продлил нерабочие дни до 30 апреля из-за пандемии COVID-19. Он отметил, что период нерабочих дней может быть сокращен с учетом обстоятельств.

Кто не ушел на «каникулы»

Стоит напомнить, что руководитель российского государства поставил подпись под указом, где говорится о том, что режим нерабочих дней будет продлен до конца апреля 2020 года. Подпись была поставлена 2 апреля. Сам документ до сих пор можно отыскать на просторах сайта правовой информации. В законе говорится о комплексе мер, которые направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на российской территории из-за активного распространения вируса из КНР. Владимир Владимирович подчеркнул, что работникам не о чем беспокоится, ведь заработная плата на время неактивных дней будет выплачиваться регулярно, как и было до этого. Мы подготовили для вас перечень тех организаций, которые будут функционировать на время карантинного режима:

организации, которые действуют непрерывно; медицинские и аптечные организации; организации, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости; организации, которые выполняют неотложную работу в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих; организации, которые занимаются неотложными ремонтными и погрузочно-разгрузочными работами; организации, которые предоставляют финансовые услуги в части неотложных функций; иные организации, которые определяются региональными властями исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Напомним, этот режим распространяется и на системообразующие, а также научные и образовательные организации.