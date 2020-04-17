Вера Воронкова ударила свою дочь под воздействием алкоголя, но все отрицает

В СМИ просочилась информация о том, что 55-летняя актриса Вера Воронкова избила свою дочь Марию. Напомним, что дочери актрисы всего тринадцать лет.

Актриса Вера Воронкова ударила свою тринадцатилетнюю дочь

Новостные порталы России 17 апреля 2020 года сообщили действительно шокирующую информацию. Сообщается, что 55-летняя актриса театра и кино Вера Воронкова подняла руку на свою тринадцатилетнюю дочь Марию, все дело в том, что актриса якобы злоупотребляет алкоголем.

Известно, что инцидент произошел 14 апреля 2020 года в одной из квартир на проспекте Мира в столице Российской Федерации. Вера Воронкова и ее 13-летняя дочь Мария находятся в этой квартире в самоизоляции из-за пандемии COVID-19,

Российские СМИ, ссылаясь на дочь актрисы, сообщили, что «мама от скуки пристрастилась к спиртным напиткам, в один момент она переборщила и не рассчитала дозу алкоголя, а это очень расстраивало ее дочь». Также СМИ сообщают, что в тот день, когда девочка запаниковала из-за состояния своей матери, то она решила спрятать всю коллекцию спиртных напитков Веры Воронковой, в итоге актриса проснулась и сразу же начала выяснять отношения, она якобы накинулась на дочь и принялась ее избивать.

15 апреля 2020 года дочь актрисы пообщалась со старшим братом, она попросила родственника отвезти ее в клинику. Сама актриса поговорила с каналом «РЕН ТВ», но не подтвердила факт драки. Она говорит, что ничего не помнит, а о травмах дочери узнала только от сотрудников правоохранительных органов. Позже в сети появилась информация о том, что дочь актрисы опровергла свое избиение. Она заявила, что ударилась головой из-за того, что поскользнулась, поэтому набрала по телефону брата и попросила отвести ее к медику. Актриса отметила, что дочь дома и с ней все хорошо.

Напомним, что Вера Воронкова является заслуженной артисткой Российской Федерации.

Чем запомнилась Вера Воронкова в кинематографе

Вера Воронкова в марте 2020 года отметила свой 55-й день рождения. Заслуженная артистка РФ завершила обучение в Школе-студии МХАТ в 1990 году, после чего попала в труппу Художественного театра. За десять лет работы она сыграла двадцать ролей. Дебют в кино состоялась в том же 1990-м году. Актриса сыграла в ленте «Утомленные солнцем», а также в «Утесов», «Любовник», «Мама не горюй 2» и «Черный квадрат».

Фильмография актрисы насчитывает более 48 различных кинокартин, в которых она приняла участие. Также актриса знаменита по своим ролям в театре. Помимо звания заслуженной артистки РФ, у Веры имеется награда почетного деятеля искусств столицы Российской Федерации, которую она получила в 2015 году. Вера до сих пор снимается в кино.