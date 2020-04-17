Лукашенко раскритиковал российскую систему диагностики коронавируса: «Тесты — ни к черту»

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус, выразив сомнение в их эффективности. Об этом он заявил в эфире телеканала СТВ.

«Тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — цитирует Лукашенко РБК.

По его словам, не нужно «париться» по поводу COVID-19, так как все равно будет много ошибок из-за его малой изученности.

Ранее президент Беларуси упрекнул российские СМИ в искажении действительности и предвзятом освещении мер по борьбе с коронавирусом в республике. «Зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы какие-то ненормальные?» — поставил вопрос Лукашенко. Он заявил, что у ВОЗ претензий к белорусам нет и они используют все данные организацией рекомендации.