Коронавирусная инфекция выявлена работника промплощадки Корболихинского рудника

Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса сообщил о выявлении заболевания новой коронавирусной инфекции у сотрудника подрядной организации, работающей на промплощадке Корболихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» (пригород Змеиногорска).

Заболевший 1987 года рождения прибыл на рудник из Республики Башкортостан 31 марта 2020 года, проживал в общежитии. 10 апреля он был госпитализирован в КГБУЗ «Змеиногорская ЦРБ» с диагнозом «внебольничная пневмония». При лабораторном обследовании подтверждено инфицирование COVID-19.

Региональным управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю проводятся противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных лиц – 84 человека (72 человека по общежитию, 6 медицинских работников, 2 работника пищеблока, 2 сотрудника клининговой компании, 2 работника прачечной). Выданы предписания в адрес ООО «Шахтостроительное управление», КГБУЗ «Змеиногорская ЦРБ» о проведении медицинского наблюдения, лабораторном обследовании контактных лиц, проведении заключительной дезинфекции в помещениях (по месту проживания, питания, оказания бытовых услуг и т.д.).

Губернатор края Виктор Томенко дал распоряжение Министру здравоохранения края Дмитрию Попову осуществлять ежедневный контроль за всей группой контактных лиц, при необходимости направить медиков из краевого центра. Змеиногорской ЦРБ организовано наблюдение за состоянием данных граждан.

Оперативным штабом во взаимодействии с местными властями, принято решение изолировать контактных лиц на одном этаже общежития предприятия. Организовано питание, дезинфекция помещения, решены бытовые вопросы. Режим изоляции контролируется работниками правоохранительных органов.

На данный момент в регионе зарегистрировано 54 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у шести детей.