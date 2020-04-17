Количество заявок на пособия по безработице за четыре недели превысило 22 миллион

Пандемия коронавируса продолжает наносить ущерб американской экономике: на прошлой неделе за пособием по безработице обратились еще 5,2 миллиона человек, сообщило в четверг Министерство труда.

С учетом этих данных общее количество заявок за четыре недели превысило 22 миллиона, и ожидается, что в ближайшие недели рост продолжится по мере того, как все больше компаний увольняют работников на фоне углубления экономического кризиса.

Сравнимого уровня потерь на американском рынке труда не было со времен Великой депрессии 1930-х годов.

По оценкам некоторых экономистов, объем ВВП за первый квартал сократился на 10,8 процента – это крупнейший спад со времен Второй мировой войны.

На прошлой неделе заявок на пособие было меньше, чем в предыдущие две недели, когда за пособием обратились более 6 миллионов человек. Это может свидетельствовать о некоторой стабилизации.

Однако остается неясным, как долго компании будут оставаться закрытыми или работать в ограниченном режиме.

Президент Дональд Трамп настаивает на возобновлении экономической активности к 1 мая в штатах, где зафиксировано относительно небольшое количество случаев заражения.

Однако лидеры ряда крупнейших корпораций в среду предупредили его, что необходимо провести больше тестирований, чтобы гарантировать, что возвращающиеся на работу сотрудники не больны.

Несмотря на больше количество увольнений, министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе выразил надежду, что американские компании смогут вернуться к работе в мае.

Многочисленные сторонники Трампа из числа консерваторов призывают его как можно скорее открыть экономику.

В среду в столице штата Мичиган сотни людей приняли участие в акции протеста против указа губернатора Гретхен Уитмер, предписывающего жителям не выходить из дома.

В марте уровень безработицы в США составил 4,4 процента, однако эта цифра основана в основном на данных за начало месяца, то есть до начала массовых увольнений. Данные за апрель будут опубликованы лишь в начале мая.

Некоторые американские экономисты прогнозируют, что к июлю работу потеряют от 25 до 40 миллионов человек. Общая численность рабочей силы в США составляет 165 миллионов человек.