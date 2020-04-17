В Турции в марте на фоне пандемии COVID-19 упали продажи жилья

Согласно данным опубликованным Турецким статистическим институтом (TurkStat), опубликованным в среду, продажи упали на 8,5% в месяц до 108 тыс. 670 единиц. Эта цифра была получена путем сравнения данных за март и февраль.

Общие продажи достигли минимума, зафиксированного в июле прошлого года.

Надо сказать, что вплоть до марта, когда в стране был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, рынок недвижимости Турции наметил тенденцию к восстановлению после спада, вызванного валютным кризисом, разразившимся летом 2018 года. Правительство стимулировало оживление благодаря снижению налогов, в то время как государственные банки сократили проценты по ставкам с ипотечных займов.

Следует отметить, что в годовом исчислении продажи домов в марте увеличились на 3,4%.

Первый случай коронавируса в Турции был зафиксирован 11 марта. С тех пор согласно официальным данным число заразившихся возросло до 69 тыс. 392.