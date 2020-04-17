Ученые рассказали о пользе климатических изменений для насекомых-вредителей

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Атланты. Версия.
Поскольку свободного времени теперь много, позволю себе озвучить то, что еще нигде и никогда не говорил. Было желание этот вопрос изучить детальнее, в том...
Любовь Успенская рассказала о самом любимом из своих четырех мужей
«Королева русского шансона» Любовь Успенская на протяжении своей жизни была замужем четыре раза. Недавно став гостьей передачи «Основано на реальных событиях», выходящей на канале...
Зачем носить чехол на Apple Watch?
Если вы стали обладателем часов Apple Watch, то наверняка задумались о том, как можно его максимально обезопасить от возможных повреждений. Вы можете выбрать качественные...
Оценена вероятность заражения Бабкиной от Лещенко
Пресс-атташе певицы Надежды Бабкиной Александр Велор опроверг появившиеся в некоторых СМИ заявления о том, что певица могла заразиться коронавирусом от своего коллеги Льва Лещенко.Состояние...
Каждые 20 лет: Билл Гейтс дал неутешительный прогноз о пандемиях
По мнению Билла Гейтса, сооснователя Microsoft, настоящая вспышка вируса является не уникальной. Подобное будет случаться примерно каждые 20 лет, поэтому сейчас правительству надо извлечь...