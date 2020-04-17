Компания Volkswagen опубликовала тизер обновленного кроссовера Tiguan

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Владельцы назвали главные недостатки обновленной Lada 4×4
Получив долгожданное обновление, LADA 4×4 порадовала новым салоном, доработанной подвеской, шумоизоляцией и массой других улучшений, однако недостатков у легендарной «Нивы» все еще хватает. О...
Чистый четверг в 2020 году, когда наступит перед Пасхой?
Чистый четверг предшествует празднованию Пасхи, самого главного церковного праздника в православии. В этот день также проходить подготовка к нему, соблюдаются определенные традиции, обряды,...
Китай прокомментировал версию о создании коронавируса в лаборатории в Ухане
Share Tweet Share Share Email CommentsФото: Kevin Frayer / Getty ImagesВерсия о том, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан в лаборатории в Ухане, не имеет...
Дневник Василия: Хроники оздоровления и удивительная сила воли
Дневник Василия, человека, нашедшего в себе силы в свои почти 50 лет перевернуть жизнь с головы на ноги. То, что он сотворил со собой...
Стас Михайлов рассказал, что у него выявили коронавирус
Несколько дней назад после длительного молчания артист Стас Михайлов вышел на связь с взволнованными фанатами. Артист заявил, что вылечился от вирусной пневмония. А буквально...