Софосбувир: лекарство от гепатита С, которое отличается принципиально новым механизмом действия

Самый крупный орган в человеческом организме — это печень. Кроме того, в нашем ор-ганизме она выполняет функцию фильтрации, поэтому нужно следить за ее здоровьем, ведь от этого зависит наша жизнь. Самое распространенное заболевание, поражающее этот орган Гепатит С.

Если верить данным статистики МОЗ более 30 % населения всей планеты страдают от этой болезни.

Чем опасен гепатит C, как происходит заражение

Сегодня медицине известно несколько видов гепатита. Все они не только вредят здоро-вью, но и несут угрозу для жизни в целом. Самым опасным считается Гепатит С, по-скольку заболевание протекает бессимптомно и может спровоцировать цирроз и онколо-гию. Кроме того, если вовремя не обратиться к врачу заболевание может принять хрони-ческую форму.

Передача болезни происходит разными способами в основном через кровь это могут быть: медицинские манипуляции, половой контакт с носителем, хирургические вмеша-тельства, стоматологические процедуры и т. д. В основе лечения заложена противовирус-ная терапия/ Большинство схем лечения включают в себя софосбувир и даклатасвир, пре-параты прямого действия, применяемые в комплексе.

Новейшие препараты для лечения гепатита

К современным средствам относятся ингибиторы протеазы вируса гепатита С таблетки софосбувир и даклатасвир. Механизм действия таких лекарств заключается в блоки-ровке специфического фермента — протеазы. Это вещество играет немаловажную роль при развитии патогенных микроорганизмов. Оно регулирует процесс роста, размножения, и развития в целом. Использование ингибиторов позволяет прервать цепочку развития ви-русов. Их назначают как в острой период развития вируса, так и на последней стадии цир-роза печени. После попадания в орган лекарства выделяют вещества, которые крепятся к вирусной частице, что делает невозможным ее дальнейшее развитие.

Симптомы гепатита С

Нередко острая форма Гепатита переходит в хроническую. На ранних стадиях болезнь может никак себя не выдавать, у больного еще долгое время будет отличное самочув-ствие, поэтому обращение к врачам происходит поздно. На протяжении длительного пе-риода вирус может быть в организме в явной или скрытой форме. Время от времени бо-лезнь становится более активной и начинает себя проявлять. Воспалительный процесс в печени усиливается, становится заметным и начинается обострение. Распознать его можно по таким признакам:

· Необоснованное снижение физической активности.

· Быстрая утомляемость.

· Слабость и сонливость.

· Нарушенная работа ЖКТ.

· Желтые кожные покровы слизистые оболочки и склеры.

· Темный цвет мочи и наоборот бесцветные каловые массы.

Чаще всего Гепатит С диагностируется у женщин на ранних стадиях. Причиной обраще-ния к врачу может стать менструальный сбой, который также является одним из симпто-мов.

Профилактика заражения и заболевания

Гепатит С является инфекционной болезнью c гeмoкoнтaктным механизмом передачи. Это означает что передача происходит вместе с кровью, в которой уже есть этот вирус. Чтобы защитить себя старайтесь не контактировать с биологоческими жидкостями зара-женного человека. Помните о простых правилах личной гигиены у вас должны быть соб-ственные маникюрные принадлежности, бритвенный станок и зубная щетка. Заразиться можно и при не защищенном половом контакте. Кроме того, старайтесь придерживаться основ правильного питания. Исключите из рациона всю вредную еду. Кушайте овощи, фрукты, злаки, исключите острую, соленую, жирную, жареную, конченую пищу. Также избегайте употребления газировок, алкоголя и еды из фаст-фуда, так как она содержит много жира и минимум полезных веществ.