Современные методы лечения гепатита C

Гепатит С открыли относительно недавно в 1989 году. Это вирусная инфекция поражаю-щая печень и способная вызвать цирроз и онкологию этого органа.Но при получении своевременной и грамотной терапии большинство больных выздоравливает. На сайте https://gepanet.ru/ можно получить информацию о лечении гепатита С в Москве.

Причины заболевания

Среди людей бытует ошибочное мнение что Гепатит С может передаваться только во время полового контакта или при принятии наркотических средств, но это устаревшая ин-формация.

Заражение очень часто происходит при медосмотре или различных манипуляциях, например, забор крови, введение инъекции, стоматологические процедуры, хирургические операции, гинекологический осмотр.

Заражение происходит и бытовым путем, например, во время использования маникюр-ных ножниц, бритв, зубных щеток, которые контактировали с носителем болезни. Полу-чить болезнь можно и во время нанесения татуировки, пирсинга и т д.

Старая методика

Схема Интерферон-альфа + Рибавирин считается устаревающей и используется только если провести лечение более современными методами невозможно. Сочетание этих лекар-ственных средств не оказывает прямого воздействия на патоген. Они помогают усилить естественную защиту здоровых гепатоцитов, препятствуя размножению вируса. Такой ме-тод зачастую останавливает на время болезнь, но не лечит Гепатит полностью. Кроме того, у лекарств есть ряд побочных эффектов, числе которых полное или частичное облы-сение, а также резкое снижение массы тела.

Медикаментозное лечение

Основной метод борьбы с Гепатитом С сегодня считается противовирусная терапия. В основном используются препараты прямого действия поражающие вирусные белки, спо-собствующие его размножению. Эффективность такого метода составляет 95 %. Приме-нение пегилированных интерферонов в сочетании с рибавирином сегодня считается мало-эффективным и небезопасным.

Противовирусная терапия не назначается при:

· Индивидуальной непереносимости препаратов.

· Наличие противопоказании.

· Опыта неудачного лечения.

· Высокой стоимости лекарств.

Тогда чтобы замедлить развитие болезни прописывают лекарственные препараты, наце-ленные на уменьшение воспаления и остановку прогрессирования фиброза. Чаще всего различные методы лечения Гепатита С применяются в совокупности.

Вне зависимости от того какие препараты прописал врач в этот список должны входить гепатопротекторы. Они повышают устойчивость печени к патогенным факторам, восста-навливают ее нормальное функционирование.

Вспомогательные средства

Главное условие нормального функционирования печени — это соблюдение диеты, пока-занной при гепатите. Больной должен выполнять все рекомендации врача, поскольку в противном случае лечение не даст особых результатов. Из рациона исключается жирная, соленая, острая, копченая и вредная еда. К употреблению рекомендуются блюда, приго-товленные на пару, сюда входят рыба, овощи, злаки, нежирное, мясо и кисломолочная продукция. Использование современных препаратов оказывает хорошее воздействие и по-могает справиться с вирусом, но частицы и токсины все равно будут оставаться в орга-низме больного и оказывать отрицательное воздействие на все органы в целом.

Чтобы этого избежать применяют экстракорпоральную гемокоррекцию. Это вид плазмо-фереза в основе которого заложена фильтрация плазмы с помощью специального аппа-рата. К другим вспомогательным средствам относят лекарства способные повысить реге-нерацию гепатоцитов, отток желчи, наладить пищеварение. Кроме того, прописывают ле-карства для нормализации работы поджелудочной железы.