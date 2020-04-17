Какие церковные праздники празднуют в апреле 2020 года

По
mavit
-
23

Какие церковные праздники празднуют в апреле 2020 года

Во время второго весеннего месяца православные христиане отмечают множество праздников, включая один из наиболее известных и больших церковных торжеств, а именно Пасху. В этом году Светлое Христово Воскресенье выпадает на девятнадцатое апреля. Также верующие будут отмечать еще один крупный праздник, который наступает уже завтра, седьмого апреля. Речь идет, конечно же, о Благовещении, ведь этот праздник с фиксированной датой вне зависимости от дня недели.

Православный календарь на апрель для православных

Какие церковные праздники празднуют в апреле 2020 года

1 апреля

  • Праведной Софии, княгини Слуцкой
  • Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление», Смоленской

2 апреля

  • Преподобного Евфросина Синозерского, Новгородского

3 апреля

Святителя Фомы, патриарха Константинопольского

4 апреля

  • Похвала Пресвятой Богородицы (переходящее празднование)
  • Изборской иконы Божией Матери

5 апреля

  • Неделя 5-я Великого поста
  • Преподобной Марии Египетской (переходящее празднование в 5-ю Неделю Великого поста)
  • Преподобномученика Никона, епископа, и 199-ти учеников его

6 апреля 

  • 6-я седмица Великого поста (ваий)
  • Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора»

7 апреля 

  • Благовещение Пресвятой Богородицы (Двунадесятый непереходящий праздник)
  • Иконы Благовещения Божией Матери — Московской (XVI) и Киевской.

8 апреля

  • Собор Архангела Гавриила

9 апреля

  • Мученицы Матроны Солунской

10 апреля

  • Преподобного Стефана чудотворца, исповедника, игумена Триглийского

11 апреля

  • Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря
  • Святителя Евстафия, исповедника, епископа Вифинийского

12 апреля

  • Вход Господень в Иерусалим. Неделя Ваий, 6-я Великого поста. Вербное воскресенье. (Двунадесятый переходящий праздник)
  • Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского

13 апреля

  • Страстная седмица. Великий Понедельник.
  • Святителя Ионы, митрополита Киевского, Московского и всея России, чудотворца

14 апреля

  • Страстная седмица. Великий Вторник.
  • Преподобной Марии Египетской

15 апреля

  • Страстная седмица. Великая Среда
  • Преподобного Тита чудотворца

16 апреля

  • Страстная седмица. Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери.
  • Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»

17 апреля

  • Страстная седмица. Великая Пятница. Воспоминание Страстей Господних.
  • Икон Божией Матери, именуемых «Геронтисса» и «Избавительница»

18 апреля 

  • Великая Суббота. Схождение во ад.
  • Перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси

19 апреля

  • СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. ОКОНЧАНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА.
  • Святого равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского, первоучителя славян

19-25 апреля

  • Светлая Седмица. Сплошная седмица, пост отменяется.

20 апреля

  • Византийской иконы Божией Матери.

21 апреля

  • Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы)
  • Шуйской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы)
  • Священномученика Сергия пресвитера

22 апреля

  • Касперовской иконы Божией Матери (переходящее празднование в среду Светлой седмицы)
  • Мученика Евпсихия

23 апреля

  • Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора

24 апреля

  • Иконы Божией Матери «Почаевской» (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы)
  • Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Пасхальное освящение воды в храмах.
  • Память обновления (освящения) храма Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы)
  • Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского

25 апреля

  • Муромской-Рязанской и Белыничской икон Божией Матери.
  • Перенесение честного пояса Богомотери в Царьград

26 апреля

  • Неделя 2-я по Пасхе, Антипасхи или апостола Фомы.
  • Иконы Божией Матери именуемой «Сладкое лобзание» (празднование в Неделю по Антипасхи)
  • Священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского

27 апреля

  • Виленской иконы Божией Матери

28 апреля

  • Радоница, поминовение усопших
  • Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима

29 апреля

  • Ильинско-Черниговской и Тамбовской икон Божией Матери.

30 апреля

  • Обретение мощей преподобного Александра Свирского (1641)

Святая неделя в 2020 году

Как уже мы писали ранее, в этом месяце представители православного христианства будут отмечать Пасху. Данный праздник не имеет закрепленной даты, но всегда выпадает на воскресенье, и отмечать его нужно не один день, а на протяжении недели, которую называют неделей после Пасхи Святой.

Какие церковные праздники празднуют в апреле 2020 года

Светлую седмицу или светлую неделю ознаменовывают тем, что завершается пост. В этот день нужно читать краткие молитвенные правила, а верующие на протяжении этой недели стремятся как можно чаще бывать в храме и причаститься.

На протяжении этой недели православные верующие и священнослужители читают пасхальные часы, вместо более привычной утренней и вечерней молитвы. Считается, что вся Светлая неделя является сплошным незавершающимся днем, на протяжении которого повторяют одну и ту же службу, причем ее целиком поют и ничего не читают. При проведении любой Божественной литургии организовывают Крестный ход, который символизирует шествие мироносиц к гробу Иисуса.

С наступлением Светлой субботы прихожанам раздают великие святыни — артос, которые освящаются в Пасхальные ночи. Частицы артоса, которые получены в храме, верующие должны хранить в качестве духовных лекарств, которые помогают от болезни и усталости.

В Светлую седмицу нельзя начинать организовывать шумные вечеринки и чревоугодничать. В данное время нет необходимости устраивать мирские развлечения с алкогольными напитками, поскольку праздник Пасхи является праздником радости Царствия Небесного, и для вечной радости, которая ожидает верующих, нужно проявить терпение в этом мире.