Какие церковные праздники празднуют в апреле 2020 года

Во время второго весеннего месяца православные христиане отмечают множество праздников, включая один из наиболее известных и больших церковных торжеств, а именно Пасху. В этом году Светлое Христово Воскресенье выпадает на девятнадцатое апреля. Также верующие будут отмечать еще один крупный праздник, который наступает уже завтра, седьмого апреля. Речь идет, конечно же, о Благовещении, ведь этот праздник с фиксированной датой вне зависимости от дня недели.
Православный календарь на апрель для православных
1 апреля
- Праведной Софии, княгини Слуцкой
- Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление», Смоленской
2 апреля
- Преподобного Евфросина Синозерского, Новгородского
3 апреля
Святителя Фомы, патриарха Константинопольского
4 апреля
- Похвала Пресвятой Богородицы (переходящее празднование)
- Изборской иконы Божией Матери
5 апреля
- Неделя 5-я Великого поста
- Преподобной Марии Египетской (переходящее празднование в 5-ю Неделю Великого поста)
- Преподобномученика Никона, епископа, и 199-ти учеников его
6 апреля
- 6-я седмица Великого поста (ваий)
- Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы
- Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора»
7 апреля
- Благовещение Пресвятой Богородицы (Двунадесятый непереходящий праздник)
- Иконы Благовещения Божией Матери — Московской (XVI) и Киевской.
8 апреля
- Собор Архангела Гавриила
9 апреля
- Мученицы Матроны Солунской
10 апреля
- Преподобного Стефана чудотворца, исповедника, игумена Триглийского
11 апреля
- Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря
- Святителя Евстафия, исповедника, епископа Вифинийского
12 апреля
- Вход Господень в Иерусалим. Неделя Ваий, 6-я Великого поста. Вербное воскресенье. (Двунадесятый переходящий праздник)
- Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского
13 апреля
- Страстная седмица. Великий Понедельник.
- Святителя Ионы, митрополита Киевского, Московского и всея России, чудотворца
14 апреля
- Страстная седмица. Великий Вторник.
- Преподобной Марии Египетской
15 апреля
- Страстная седмица. Великая Среда
- Преподобного Тита чудотворца
16 апреля
- Страстная седмица. Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери.
- Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»
17 апреля
- Страстная седмица. Великая Пятница. Воспоминание Страстей Господних.
- Икон Божией Матери, именуемых «Геронтисса» и «Избавительница»
18 апреля
- Великая Суббота. Схождение во ад.
- Перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси
19 апреля
- СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. ОКОНЧАНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА.
- Святого равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского, первоучителя славян
19-25 апреля
- Светлая Седмица. Сплошная седмица, пост отменяется.
20 апреля
- Византийской иконы Божией Матери.
21 апреля
- Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы)
- Шуйской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы)
- Священномученика Сергия пресвитера
22 апреля
- Касперовской иконы Божией Матери (переходящее празднование в среду Светлой седмицы)
- Мученика Евпсихия
23 апреля
- Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора
24 апреля
- Иконы Божией Матери «Почаевской» (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы)
- Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Пасхальное освящение воды в храмах.
- Память обновления (освящения) храма Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы)
- Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского
25 апреля
- Муромской-Рязанской и Белыничской икон Божией Матери.
- Перенесение честного пояса Богомотери в Царьград
26 апреля
- Неделя 2-я по Пасхе, Антипасхи или апостола Фомы.
- Иконы Божией Матери именуемой «Сладкое лобзание» (празднование в Неделю по Антипасхи)
- Священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского
27 апреля
- Виленской иконы Божией Матери
28 апреля
- Радоница, поминовение усопших
- Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима
29 апреля
- Ильинско-Черниговской и Тамбовской икон Божией Матери.
30 апреля
- Обретение мощей преподобного Александра Свирского (1641)
Святая неделя в 2020 году
Как уже мы писали ранее, в этом месяце представители православного христианства будут отмечать Пасху. Данный праздник не имеет закрепленной даты, но всегда выпадает на воскресенье, и отмечать его нужно не один день, а на протяжении недели, которую называют неделей после Пасхи Святой.
Светлую седмицу или светлую неделю ознаменовывают тем, что завершается пост. В этот день нужно читать краткие молитвенные правила, а верующие на протяжении этой недели стремятся как можно чаще бывать в храме и причаститься.
На протяжении этой недели православные верующие и священнослужители читают пасхальные часы, вместо более привычной утренней и вечерней молитвы. Считается, что вся Светлая неделя является сплошным незавершающимся днем, на протяжении которого повторяют одну и ту же службу, причем ее целиком поют и ничего не читают. При проведении любой Божественной литургии организовывают Крестный ход, который символизирует шествие мироносиц к гробу Иисуса.
С наступлением Светлой субботы прихожанам раздают великие святыни — артос, которые освящаются в Пасхальные ночи. Частицы артоса, которые получены в храме, верующие должны хранить в качестве духовных лекарств, которые помогают от болезни и усталости.
В Светлую седмицу нельзя начинать организовывать шумные вечеринки и чревоугодничать. В данное время нет необходимости устраивать мирские развлечения с алкогольными напитками, поскольку праздник Пасхи является праздником радости Царствия Небесного, и для вечной радости, которая ожидает верующих, нужно проявить терпение в этом мире.