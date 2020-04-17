Какие церковные праздники празднуют в апреле 2020 года

Во время второго весеннего месяца православные христиане отмечают множество праздников, включая один из наиболее известных и больших церковных торжеств, а именно Пасху. В этом году Светлое Христово Воскресенье выпадает на девятнадцатое апреля. Также верующие будут отмечать еще один крупный праздник, который наступает уже завтра, седьмого апреля. Речь идет, конечно же, о Благовещении, ведь этот праздник с фиксированной датой вне зависимости от дня недели.

Православный календарь на апрель для православных

1 апреля

Праведной Софии, княгини Слуцкой

Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление», Смоленской

2 апреля

Преподобного Евфросина Синозерского, Новгородского

3 апреля

Святителя Фомы, патриарха Константинопольского

4 апреля

Похвала Пресвятой Богородицы (переходящее празднование)

Изборской иконы Божией Матери

5 апреля

Неделя 5-я Великого поста

Преподобной Марии Египетской (переходящее празднование в 5-ю Неделю Великого поста)

Преподобномученика Никона, епископа, и 199-ти учеников его

6 апреля

6-я седмица Великого поста (ваий)

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы

Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора»

7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы (Двунадесятый непереходящий праздник)

(Двунадесятый непереходящий праздник) Иконы Благовещения Божией Матери — Московской (XVI) и Киевской.

8 апреля

Собор Архангела Гавриила

9 апреля

Мученицы Матроны Солунской

10 апреля

Преподобного Стефана чудотворца, исповедника, игумена Триглийского

11 апреля

Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря

Святителя Евстафия, исповедника, епископа Вифинийского

12 апреля

Вход Господень в Иерусалим. Неделя Ваий, 6-я Великого поста. Вербное воскресенье. (Двунадесятый переходящий праздник)

Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского

13 апреля

Страстная седмица. Великий Понедельник.

Святителя Ионы, митрополита Киевского, Московского и всея России, чудотворца

14 апреля

Страстная седмица. Великий Вторник.

Преподобной Марии Египетской

15 апреля

Страстная седмица. Великая Среда

Преподобного Тита чудотворца

16 апреля

Страстная седмица. Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери.

Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»

17 апреля

Страстная седмица. Великая Пятница. Воспоминание Страстей Господних.

Икон Божией Матери, именуемых «Геронтисса» и «Избавительница»

18 апреля

Великая Суббота. Схождение во ад.

Перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси

19 апреля

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. ОКОНЧАНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА.

ОКОНЧАНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА. Святого равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского, первоучителя славян

19-25 апреля

Светлая Седмица. Сплошная седмица, пост отменяется.

20 апреля

Византийской иконы Божией Матери.

21 апреля

Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы)

Шуйской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы)

Священномученика Сергия пресвитера

22 апреля

Касперовской иконы Божией Матери (переходящее празднование в среду Светлой седмицы)

Мученика Евпсихия

23 апреля

Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора

24 апреля

Иконы Божией Матери «Почаевской» (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы)

Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Пасхальное освящение воды в храмах.

Память обновления (освящения) храма Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы)

Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского

25 апреля

Муромской-Рязанской и Белыничской икон Божией Матери.

Перенесение честного пояса Богомотери в Царьград

26 апреля

Неделя 2-я по Пасхе, Антипасхи или апостола Фомы.

Иконы Божией Матери именуемой «Сладкое лобзание» (празднование в Неделю по Антипасхи)

Священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского

27 апреля

Виленской иконы Божией Матери

28 апреля

Радоница, поминовение усопших

Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима

29 апреля

Ильинско-Черниговской и Тамбовской икон Божией Матери.

30 апреля

Обретение мощей преподобного Александра Свирского (1641)

Святая неделя в 2020 году

Как уже мы писали ранее, в этом месяце представители православного христианства будут отмечать Пасху. Данный праздник не имеет закрепленной даты, но всегда выпадает на воскресенье, и отмечать его нужно не один день, а на протяжении недели, которую называют неделей после Пасхи Святой.

Светлую седмицу или светлую неделю ознаменовывают тем, что завершается пост. В этот день нужно читать краткие молитвенные правила, а верующие на протяжении этой недели стремятся как можно чаще бывать в храме и причаститься.

На протяжении этой недели православные верующие и священнослужители читают пасхальные часы, вместо более привычной утренней и вечерней молитвы. Считается, что вся Светлая неделя является сплошным незавершающимся днем, на протяжении которого повторяют одну и ту же службу, причем ее целиком поют и ничего не читают. При проведении любой Божественной литургии организовывают Крестный ход, который символизирует шествие мироносиц к гробу Иисуса.

С наступлением Светлой субботы прихожанам раздают великие святыни — артос, которые освящаются в Пасхальные ночи. Частицы артоса, которые получены в храме, верующие должны хранить в качестве духовных лекарств, которые помогают от болезни и усталости.

В Светлую седмицу нельзя начинать организовывать шумные вечеринки и чревоугодничать. В данное время нет необходимости устраивать мирские развлечения с алкогольными напитками, поскольку праздник Пасхи является праздником радости Царствия Небесного, и для вечной радости, которая ожидает верующих, нужно проявить терпение в этом мире.