Пасхальная служба у гроба Господня в 2020 году, будет или нет

Каждый год к началу праздника Пасхи по юлианскому календарю на территории храма Гроба Господня в Иерусалиме проводят процедуру зажжения благодатного огня. В этом году верующие очень сильно переживают насчет того, будут ли соблюдать данную традицию в текущих условиях ввиду распространения пандемии коронавируса, и допустят ли их своими глазами увидеть такое чудо.

Традиционное зажжение благодатного огня в данном храме проводят достаточно длительный период времени. Впервые это происходило еще в одиннадцатом веке, и тогда лицезреть это чудо мог любой желающий, ведь в этот день самовоспламенялась лампада над часовней, и зажжение огня видели издалека.

Зажжению благодатного огня быть, священник успокоил верующих

Не так давно в интернет-пространстве начали обсуждать, что возможное схождение Благодатного огня будут переносить. Данная информация быстро распространилась в сети, и верующие начали очень сильно переживать по этому поводу. Однако, изучая официальные источники из Иерусалима, таких данных нигде найти нельзя. Это может означать, что подобного формата информация является фейком.

Подтверждают это и священнослужители, которые призывают доверять исключительно официальным источникам. По мнению священника Иоанна Тераудса, такая информация в сети стала появляться на фоне того, что ввиду панических настроений по всему миру людей очень легко ввести в заблуждение. Поэтому многие верующие в панике делают множество репостов с попросту недостоверными данными.

Пасхальные службы в Израиле состоятся, несмотря на коронавирус

Представители Фонда Андрея Первозванного также уверяют, что все пасхальные и предварительные богослужения в Иерусалиме будут проводиться в любом случае, и не будут зависеть от степени распространения коронавирусной инфекции и количества присутствующих на богослужении паломников.

Слухи касательно переноса богослужений, в основном, возникли после того, как в середине марта премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху было объявлено о двухнедельном карантине для всех граждан, которые пребывают из-за рубежа. Причиной таких мер являлась именно текущая ситуация с пандемией коронавируса. Тем не менее, в ФАП уверены, что традиции будут соблюдены, и они регулярно контактируют с представителями израильских властей. Напомним, что именно представители ФАП организовывают принесение благодатного огня в наше государство.

«Богослужения Страстной Седмицы и Пасхальные службы на Святой Земле будут проводиться, как и в предыдущие столетия, вне зависимости от количества прибывших паломников. В Великую Субботу внимание миллионов верующих было и будет обращено к Храму Воскресения Христова в Иерусалиме», – говорится в сообщении пресс-службы фонда, которое цитирует РИА Новости.

Расписание мероприятий в Иерусалиме

Всю предпасхальную неделю в Иерусалиме будут проводить церковные службы, церемонии и прочие важные для христиан мероприятия.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ (ПАЛЬМОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ) — 5 АПРЕЛЯ

Священнослужители призывают воссоздать торжественный въезд Господа нашего в Иерусалим. Участникам процессии необходимо будет собраться возле церкви Виффагии, и с 14:30 начнется марш на Масленичную гору, во время которого будут петь гимны и размахивать ветвями пальмы.

Храм Гроба Господня

Армяне, копты и сирийцы трижды обойдут ротонду Храма Грома Господня. Утреннее шествие начнется в 7:00, а дневная процессия — в 17:00.

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ — 9 АПРЕЛЯ

Омывание ног — это традиция в подражание Иисусу, омывшему ноги своих учеников.

Храм Гроба Господня

8:00 — Архиерейское Богослужение, совершение Святого Причастия.

Старый город и его окрестности

15:10 — паломничество от церкви Спасителя (St. Savior’s Church) — до горницы, в которой состоялась Тайная вечеря, церкви Святого Якова и Святого Марка, с последующей службой и омовением ног.

21:00 — Святой Час на разных языках в Гефсиманском саду на Масличной горе а затем частная молитва в тишине.

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА — 10 АПРЕЛЯ

7:15 — церковная служба на Голгофе в базилике Храма Гроба Господня.

12:15 — крестный ход по Пути страданий (Виа Долороза) с отцами-францисканцами.

20:10 — «Похоронная процессия» в базилике Храма Гроба Господня.

Садовая могила

Для протестантов около Садовой могилы будет проведена служба на английском языке.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА — 11 АПРЕЛЯ

Храм Гроба Господня

6:30 — Пасхальная заутреня.

15:30 — торжественное шествие.

18:00 — торжественная вечерня.

23:30 — Торжественная литургия в приделе Марии Магдалины под предводительством Префекта Святой Земли.

В субботнюю ночь начнут проводить церемонию по выносу Благодатного огня. Тысячи верующих ежегодно ожидают данного чуда и возгорания свечи Патриарха. Священнослужители настоятельно просят паломников и верующих проявлять бдительность и осторожность, ведь данная церемония часто собирает множество прихожан и несколько раз происходили беспорядки.

Воскресная служба (на арабском языке с синхронным переводом на английский).

В окрестностях Старого города

Шествие армянских музыкальных оркестров, в том числе с волынками и барабанами, вместе с патриархом и священниками к Храму Гроба Господня.

Традиционно в 5:30 Евангелическая лютеранская церковь в Иордании и Святой Земле проведет утреннюю пасхальную службу в молитвенном доме в госпитале «Augusta Victorial» на территории кампуса Lutheran World Federation на Масличной горе. После службы будет завтрак, приветствуется пожертвование в размере 15 шекелей.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ (ПАСХА) — 12 АПРЕЛЯ

Храм Гробя Господня

10:00 — выход Латинского Патриарха H.B. Fuad Twal

10:30 — богослужение и процессия

17:00 — дневная процессия

Садовая могила