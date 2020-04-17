Героиня «Бриллиантовой руки» борется с тяжелой болезнью

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mavit
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Героиня «Бриллиантовой руки» борется с тяжелой болезнью

О звезде советского кинематографа Серафиме Холиной практически ничего не известно с 2013 года — именно тогда она дала свое последнее интервью съемочной группе проекта «Сегодня вечером». Холину с этой передачи запомнили уютно примостившуюся в кресле-качалке в своей квартире.

Тогда в рамках программы Серафима Васильевна первым делом заговорила о возрасте. Уверяет, что никогда бы не подумала, что и в девяносто можно полноценно жить и мечтать. Поначалу кажется, что девяносто лет — это такое далекое будущее. Ан нет, оно, оказывается, совсем рядом.

Творческий багаж

Героиня «Бриллиантовой руки» борется с тяжелой болезнью

Серафима Холина прожила насыщенную творческую жизнь. Больше всего на ее счету озвучиваний кинофильмов. Ее милозвучным голосом говорят, например, Моника Витти, Софи Лорен и многие другие известные на весь мир актрисы, ставшие легендами своего времени.

Но параллельно с дубляжем Серафима Холина и сама снималась в кино. Пожалуй, настоящую известность Холиной принесла кинокартина Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Там она выступила в роли яркой и харизматичной ведущей показа мод. Вы же наверняка помните этот голос и ставшую культовой фразу «Легким движением руки брюки превращаются… в элегантные шорты».

Тяжело больна

Героиня «Бриллиантовой руки» борется с тяжелой болезнью

Сегодня о Серафиме Васильевне совсем ничего не слышно. Известно только, что она в свое время вышла замуж за однокурсника — актера Олега Голубицкого. У них родилась единственная дочь Людмила.

Героиня «Бриллиантовой руки» борется с тяжелой болезнью

К сожалению, мужа актриса потеряла двадцать пять лет тому назад. Именно тогда и оборвалась карьера звезды «Бриллиантовой руки».

О том, как живет Серафима Холина, узнал и рассказал «СтарХит». Как стало известно, 97-летняя актриса тяжело болеет. У нее практически уже пропало зрение. Да и есть намного серьезная проблема — у Серафимы Васильевны болезнь Альцгеймера. Напомним, этот же недуг в свое время обнаружили у Маргариты Тереховой.

Актриса постоянно находится дома, на улицу не выходит. Очень любит телевизор, особенно — новости.

С Серафимой Холиной постоянно находится рядом ее дочь Людмила, которая ухаживает за ней и ни на миг не отходит. Уверяет, что у них все есть, и никакая помощь им не нужна.

Самые теплые воспоминания

Героиня «Бриллиантовой руки» борется с тяжелой болезнью

Теплее всего говорит Серафима Холина о своем счастье бабушки. Так, дочка Люда подарила Серафиме Васильевне внучку.

А также актриса с трепетом вспоминает о кино, в особенности о режиссере – «необыкновенно приятном человеке и хорошем друге» Леониде Гайдае, который создал много киношедевров. В том числе и «Бриллиантовую руку», которая и принесла Серафиме Холиной настоящую популярность.