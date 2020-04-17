Героиня «Бриллиантовой руки» борется с тяжелой болезнью

О звезде советского кинематографа Серафиме Холиной практически ничего не известно с 2013 года — именно тогда она дала свое последнее интервью съемочной группе проекта «Сегодня вечером». Холину с этой передачи запомнили уютно примостившуюся в кресле-качалке в своей квартире.

Тогда в рамках программы Серафима Васильевна первым делом заговорила о возрасте. Уверяет, что никогда бы не подумала, что и в девяносто можно полноценно жить и мечтать. Поначалу кажется, что девяносто лет — это такое далекое будущее. Ан нет, оно, оказывается, совсем рядом.

Творческий багаж

Серафима Холина прожила насыщенную творческую жизнь. Больше всего на ее счету озвучиваний кинофильмов. Ее милозвучным голосом говорят, например, Моника Витти, Софи Лорен и многие другие известные на весь мир актрисы, ставшие легендами своего времени.

Но параллельно с дубляжем Серафима Холина и сама снималась в кино. Пожалуй, настоящую известность Холиной принесла кинокартина Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Там она выступила в роли яркой и харизматичной ведущей показа мод. Вы же наверняка помните этот голос и ставшую культовой фразу «Легким движением руки брюки превращаются… в элегантные шорты».

Тяжело больна

Сегодня о Серафиме Васильевне совсем ничего не слышно. Известно только, что она в свое время вышла замуж за однокурсника — актера Олега Голубицкого. У них родилась единственная дочь Людмила.

К сожалению, мужа актриса потеряла двадцать пять лет тому назад. Именно тогда и оборвалась карьера звезды «Бриллиантовой руки».

О том, как живет Серафима Холина, узнал и рассказал «СтарХит». Как стало известно, 97-летняя актриса тяжело болеет. У нее практически уже пропало зрение. Да и есть намного серьезная проблема — у Серафимы Васильевны болезнь Альцгеймера. Напомним, этот же недуг в свое время обнаружили у Маргариты Тереховой.

Актриса постоянно находится дома, на улицу не выходит. Очень любит телевизор, особенно — новости.

С Серафимой Холиной постоянно находится рядом ее дочь Людмила, которая ухаживает за ней и ни на миг не отходит. Уверяет, что у них все есть, и никакая помощь им не нужна.

Самые теплые воспоминания

Теплее всего говорит Серафима Холина о своем счастье бабушки. Так, дочка Люда подарила Серафиме Васильевне внучку.

А также актриса с трепетом вспоминает о кино, в особенности о режиссере – «необыкновенно приятном человеке и хорошем друге» Леониде Гайдае, который создал много киношедевров. В том числе и «Бриллиантовую руку», которая и принесла Серафиме Холиной настоящую популярность.