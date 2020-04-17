Лукашенко пообещал помочь тем, кто шевелится и «тремя пальцами пытается что-то найти»

Глава государства считает необходимым в тяжелое время сохранить трудовые коллективы, потому что восстанавливать все с нуля, как предстоит делать другим странам, тяжело.

Главным сейчас президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимость «пережить психоз» и сохранить трудовые коллективы. В связи с этим глава белорусского государства пообещал выделить деньги непосредственно губернаторам, так как им на местах видно лучше, кому что и сколько нужно, чем из центра. Но тут же предостерег, что никакие магазинчики поддерживать нельзя. Нужно оказывать финансовую помощь тем, кто работает или старается как-то выжить в сложившейся ситуации, особенно те, кто «шевелится и тремя пальцами пытается найти что-то».

Совершая сегодня поездку в Лидский район Гродненской области, президент Белоруссии рассказал о мерах, принимаемых при эпидемии коронавируса, хотя официально Лукашенко продолжает стоять на своем, что в республике ее нет, всплеска не допустили.

При этом признал, что пока справляются, даже «маленький лучик надежды забрезжил»: уже больше освободилось коек, чем госпитализировали людей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения, которую в других республиках «разрушили напрочь».

«Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают», — передает слова Лукашенко его пресс-служба.

Также похвастался, что теперь Белоруссия начала сама производить тесты, причем самые точные. Видео с как обычно эмоциональным выступлением Лукашенко выложил на YouTube телеканал CTVBy.