Минпромторг предложил повысить транспортный налог на коммерческие авто

Минпромторг России предложил увеличить ставки транспортного налога в отношении коммерческих автомобилей, чьи двигатели соответствуют экологическому классу «Евро-3» и ниже. Сейчас, по оценке министерства, в нашей стране эксплуатируется более 3 млн таких машин.

Такая мера, как отметили в Минпромторге, продиктована «непоправимым ущербом», который старые коммерческие автомобили ежедневно наносят экологии и здоровью российских граждан. Вместе с тем, она позволит повысить привлекательность нового, более экологичного транспорта, что в итоге окажет позитивное воздействие на окружающую среду.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», в конце февраля Минпромторг опубликовал обновленный перечень автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.

В категории автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей теперь числится 632 «роскошных» модели и их модификации – на 54 больше, чем в 2019 году. Список машин в ценовом диапазоне от 5 до 10 млн рублей увеличился до 484 наименований (+38 ед.), а в диапазоне от 10 до 15 млн рублей – до 100 наименований (+3 ед.). Наконец, в перечень моделей стоимостью более 15 млн рублей с этого года включены 82 модели – на 9 больше, чем годом ранее.